Pato O’Ward revela el REQUISITO para llegar a la F1

Pato O’Ward ha revelado el requisito que de momento le impide llegar a la Fórmula 1, y no tiene nada que ver con sus habilidades al volante.

El nombre del mexicano O’Ward ha sido parte de las conversaciones de Fórmula 1 desde hace algunos años, desafortunadamente para el piloto de McLaren en IndyCar, sólo ha tenido oportunidad de ser piloto reserva de la escudería.

Actualmente, McLaren tiene al dúo de pilotos más joven y competitivo de la parrilla, por lo que deportivamente se volvió complicadísimo un asiento con ellos a mediano plazo, aunque ese no es el motivo principal para su ausencia en la máxima categoría.

En palabras posteriores a su victoria en la última carrera del circuito estadounidense, Pato explicó algunos de los motivos más importantes por los cuales no ha podido cumplir su sueño de llegar a la Fórmula 1.

¿Cuál es el factor que afecta la llegada de Pato O'Ward a la F1?

Sin lugar a dudad en la Fórmula 1 el dinero es un factor, y en este caso es uno que afecta a Pato O’Ward. Al haber más pilotos que asientos disponibles, solo 20 pueden darse el lujo de llegar.

“Está fuera de mi control, porqué yo no traigo 30 millones de dólares a un equipo (como actualmente está ofreciendo Guanyu Zhou para 2025), yo no traigo toda la experiencia del mundo en un F1. Lo que yo puedo traer a la mesa es a Patricio O’Ward, es lo que puedo ofrecer y sé que McLaren lo valora” dijo a ESPN.

“Si se llega abrir un asiento, realmente espero ser yo el primero en estar en conversaciones, pero el mundo de las carreras es muy raro, se mueven las cosas muy rápido. Yo no tengo el poder de decir ‘A ver, súbeme’, lo único que puedo hacer es demostrar que soy más que capaz y McLaren lo sabe“, agregó.

“Lo único que yo puedo hacer, es estar haciendo mi trabajo bien en donde este, sea en IndyCar o en Fórmula 1. No he dejado el sueño, pero sí he dejado el ‘tengo que llegar a F1’, no tengo que llegar a F1, yo quiero llegar a F1. Si llega esa oportunidad le voy a sacar el provecho, como lo he hecho en la IndyCar“, finalizó.