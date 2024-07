Sainz destaca su MAYOR virtud con Ferrari

Carlos Sainz ha evaluado la carrera del GP de Gran Bretaña como una de las más sólidas en su paso por Ferrari.

Sainz terminó en la quinta posición durante la carrera en Silverstone, dando la cara de nuevo por Ferrari después de que Charles Leclerc de nuevo terminara fuer de la zona de puntos.

Actualmente, Carlos sólo está 4 puntos por detrás de Leclerc en el campeonato de pilotos, pero la gran diferencia de que el monaguesco tiene una carrera más disputada.

Tras la carrera, Sainz detalló algunas de las conclusiones de la carrera en Silverstone con los puntos fuertes.

¿Qué dijo Carlos Sainz tras el Gran Premio de Gran Bretaña?

"Sinceramente creo que hemos hecho en general muy buena carrera, yo creo que era muy difícil hoy las condiciones y acertar en todo momento, pero hemos hecho todo prácticamente perfecto", explicó Sainz.

"Desgraciadamente las 10-15 primeras vueltas no teníamos ritmo para mantenernos cerca de los McLaren y se nos han escapado 5-6 segundos", agregó.

"En cuanto se ha puesto a llover y estábamos todos en condiciones muy complicadas con el neumático slick, pero con la lluvia he podido jugármela un poco, marcar un poco la diferencia y acercarme a los de cabeza otra vez. Me he puesto a luchar un poco con Max incluso", asegura.

"Luego ha llovido ya del todo y está claro que con intermedias tampoco íbamos bien, y al final de carrera con todo seco tampoco, pero lo importante es que hoy en condiciones mixtas hemos ido rápido, hemos acertado perfectamente con todas las llamadas a boxes, con todos los neumáticos, y hemos hecho un P5 que sabe mejor con ese bonus de vuelta rápida", reconoce.

"Sinceramente, creo que hoy ha sido una de mis carreras más sólidas en Ferrari que recuerdo, por todas las llamadas a box, por todo, cómo hemos manejado la situación por la radio, cómo he podido atacar en pista complicada", finalizó Sainz.