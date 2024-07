¡Mercedes sale en DEFENSA de Verstappen!

Mercedes sigue haciendo todos sus esfuerzos para reclutar a Max Verstappen y ahora lo han hecho al defender el mal accionar del holandés contra Lando Norris

Verstappen se estrelló ayer durante el Gran Premio de Austria con Norris y el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, vio similitudes con 2021, cuando Verstappen a menudo peleaba demasiado duro con Lewis Hamilton. Cuando Toto Wolff se enfrenta a las palabras de su colega, no está del todo de acuerdo.

No solo Norris, la jefa del equipo Stella también estaba furiosa con Verstappen después de la carrera en Spielberg. La forma agresiva de defender no le gusta al jefe de McLaren.

El italiano de 53 años vio resurgir al imprudente Verstappen de antes. Stella no cree que el vigente campeón del mundo haya sido suficientemente castigado por los comisarios. Verstappen recibió una penalización de diez segundos, que al final no le hizo daño.

"Sin embargo, el problema detrás de esto es que si no abordas estas cosas, vuelven. En el pasado, estas cosas no se abordaron cuando hubo una serie de peleas con Lewis Hamilton que deberían haber sido severamente castigadas" dijo Stella ayer en Sky Sports.

¿Por qué defiende Mercedes a Max Verstappen?

Stella se refería, entre otras cosas, a Brasil 2021, pero indicó que hay "más ejemplos" de un Verstappen agresivo que no fue castigado o castigado mínimamente.

Wolff fue uno de los jugadores clave en la campaña 2021, pero no está de acuerdo con las palabras de su compañero de equipo.

"No, ha pasado demasiado tiempo para hacer esa comparación", dijo el jefe de Mercedes a los medios reunidos en el Red Bull Ring.

"No creo que se pueda sacar esa conclusión". Sin embargo, Wolff se perdió en gran medida todo el incidente con Verstappen y Norris, por lo que no puede decir mucho al respecto. "Se necesitan dos personas para pasar esa curva y, para ser honesto, no vi el incidente", agregó.

"Yo no he seguido la carrera de Lando y Max, así que no he visto cómo ocurrió esto. Sin embargo, no juzgaría que algo que se gestionó mal en 2021 sea ahora la causa de algo en 2024. No creo que estén relacionados", finalizó.