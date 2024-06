Sainz revela la CRUDA realidad de la F1

Carlos Sainz ha explicado un poco más sobre el proceso de búsqueda de asiento para la temporada 2025.

Se siguen llenando los asientos para la siguiente temporada de Fórmula 1, pero el nombre del español no termina de verse reflejado en ninguno de ellos.

Sainz ha revelado todo lo que ha aprendido de este complejo de estar buscando el mejor asiento posible para la siguiente etapa de su carrera.

Después de que se retuviera de acuerdo a algunos rumores el anuncio oficial en Barcelona de que Sainz habría fichado por Williams, todo ahora a vuelto a ser incertidumbre y el piloto madrileño explica un poco cómo lleva todo ese tema mientras a la vez compite por un buen campeonato de pilotos.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre su situación contractual?

"Nada cambia, sinceramente es cuestión de tener todas las opciones delante y sentarme tranquilamente con mi equipo cuando no estemos en un triplete de carreras como ahora para tomar una decisión muy importante en mi vida", explicó.

"Obviamente hay buenas opciones para mí y quiero tomar la decisión correcta sin prisas o sin tener esa sensación de que una vez que tome la decisión tal vez debí esperar y ver más opciones con un poco más de calma. No quiero tener prisa y quiero darme el tiempo necesario, sabiendo que cuanto antes mejor", agregó.

"Bueno, antes que nada, la situación en la que me he encontrado este año me ha hecho aprender mucho sobre la Fórmula 1 en general. Hablar con los equipos me ha demostrado lo duro que es este deporte y lo poco que a veces hay que creer en lo que la gente dice al principio de las negociaciones y, sobre todo, también confiar en muy poca gente en la batalla, porque es realmente un deporte muy político", destacó.

"Hay muchas partes involucradas y he entendido que es un deporte muy duro en ese sentido. He aprendido mucho sobre en qué posición se encuentran los equipos a los que potencialmente me mudaré el próximo año. He profundizado mucho en el estado en el que se encuentran y su situación. Y sí, probablemente también me ha hecho comprender mejor cómo es cada equipo y dónde se encuentra", añadió.

"No, nunca he comentado los rumores sobre si estaba cerca o no de uno u equipo, por lo que son conclusiones de ustedes o de los diferentes medios", finalizó.

