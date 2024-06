Nuevo TERREMOTO en la alineación de Alpine

Anunciaron un nuevo terremoto dentro de la alineación de Alpine en la Fórmula 1 tras la temporada 2024.

Pierre Gasly ha ampliado su contrato con el equipo Alpine de Fórmula 1, según se acaba de anunciar oficialmente. El francés ha firmado un contrato de varios años con el equipo de carreras de Enstone, pero no se ha anunciado exactamente por cuántos años firmará.

Por lo tanto, Gasly también conducirá para Alpine en 2025. Quién será su compañero de equipo quedará por verse en las próximas semanas. Alpine acaba de anunciar en sus canales oficiales que Gasly también pilotará para el equipo francés en 2025.

El piloto de Rouen ha ampliado su contrato vencido por varias temporadas, aunque no se ha anunciado el contenido exacto del acuerdo. Gasly está en su segunda temporada en Alpine y hasta ahora lo ha hecho con Esteban Ocon como compañero.

Sin embargo, Alpine y Ocon han decidido separarse después de esta temporada y por tanto Gasly tendrá que esperar y ver quién será su nuevo compañero de equipo. Varios nombres están rondando, entre ellos el de Carlos Sainz. En una respuesta inicial, Gasly dijo que estaba muy satisfecho con la extensión de su contrato. “Me siento como en casa con este gran equipo. Realmente disfruto ser parte tanto del proyecto de Fórmula 1 como de la visión más amplia de Alpine Cars", dijo Gasly en una primera respuesta en Sitio web de Alpine.

BREAKING: Pierre Gasly agrees a multi-year extension with Alpine!



The Frenchman signs to stay with the Enstone-based team for 2025 and beyond ✍️#F1 #Formula1 @pierregasly @AlpineF1Team pic.twitter.com/HnH06awd3W