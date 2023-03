Aloisio Hernández

Miércoles 1 Marzo 2023 13:46

Fernando Alonso aseguró que estará, como mínimo, dos años más en la Fórmula 1.

El piloto asturiano arrancará otra temporada más de la máxima categoría del automovilismo y lo hará con Aston Martin, equipo que lo contrató para reemplazar al retirado Sebastian Vettel.

Aunque desde su regreso al serial solamente ha conseguido un podio, Alonso sigue con el hambre de perseguir las victorias a sus 41 años. En Alpine no logró hacerlo a pesar de mantenerse en el Top 10 por 10 carreras consecutivas en 2022.

Alonso con el AMR23 en Bahréin

Luego de los test de pretemporada en Bahréin, mucha gente se ha emocionado por los datos mostrados por el AMR23 en la pista. Quedará por ver si el español logra impulsar a la escudería de Silverstone a lo más alto del mediocampo, y por qué no, pelear con los Mercedes.

Próximos pasos

Fernando firmó un contrato que lo verá en la F1 hasta los 43 años de edad; sin embargo, aseguró que ese podría no ser el final de su carrera: “Lo que pasa es que no tengo tiempo ilimitado, no tengo 20 años. Ojalá pueda ganar un Mundial con Aston Martin en lo que me queda en activo.

“Tengo en la cabeza dos años, mínimo (en F1), pero igual luego son tres… o cuatro”, aseguró.