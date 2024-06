¡Carlos Sainz se pierde OTRO asiento!

Carlos Sainz se habría perdido otro asiento en la Fórmula 1 para continuar su carrera tras salir de Ferrari al finalizar 2024.

De acuerdo con un reporte de Craig Slater, reportero de SkySports, el corredor madrileño no será elegido para un asiento en el que era candidato: "Carlos Sainz ha hablado con Alpine, pero me han dicho que no va. Valtteri Bottas también ha tenido algunas conversaciones con Alpine, pero esas conversaciones no progresaron.

"Es una lista larga y fluida. ¿Quién está en ello? Personas como Jack Doohan, que es su piloto de reserva, y Victor Martins, que va muy bien en la Fórmula 2. Y luego está este pequeño grupo de conductores que están disponibles y en el mercado en este momento.

"¿Qué pasa con Mick Schumacher? Está conduciendo en carreras de resistencia para el equipo. Me han dicho que está en el orden en términos de conseguir un asiento de carrera de Fórmula 1 para ellos el próximo año.

"Un nombre que sigue volviendo es Zhou Guanyu. "Solía estar en la academia alpina y también hay algunas razones comerciales por las que podría ser deseable para ellos.

"Para empezar, expone a Alpine al enorme mercado chino, que es el mercado de automóviles más grande del mundo. También ha habido una reciente alianza de automóviles entre Renault, que es la empresa matriz de Alpine, y [la empresa china] Geely. Eso podría ser un factor importante", finalizó.

Relacionado: El factor que decidirá el FUTURO de Carlos Sainz

¿Qué pasa con el futuro de Carlos Sainz en la F1 2024?

El corredor español sigue sin anunciar su próximo equipo para después de finalizar la campaña 2024 de la Fórmula 1.

Aunque su gran comienzo de año lo relacionó en rumores con un asiento en Red Bull, Mercedes o Aston Martin, la realidad es que esos equipos decidieron tomar otros caminos con sus alineaciones titulares.

En Milton Keynes renovaron a Checo Pérez, en Brackley parece que van a apostar por Kimi Antonelli y en Silverstone seguirán con Lance Stroll.

Aunque el español decidió esperarse a ver si se habría alguna posibilidad en un equupo "grandes", al final no sucedió así y el nacido en Madrid se vio obligado a considerar alternativas como Alpine, Haas, Williams o Audi.

Los últimos reportes indican que el nacido en Madrid podría estar inclinándose a un traspaso al equipo de Alexander Albon.