Ángel Armando Castellanos

Miércoles 1 Marzo 2023 06:02

Carlos Sainz y Charles Leclerc verán cambios en el SF-23 en los próximos días. La noticia la ha dado Frédéric Vasseur, jefe de Ferrari.

"Tenemos que hacerlo paso a paso. Necesito digerir toneladas de cosas.

"Haremos pequeños cambios en las próximas semanas porque tenemos que mejorar, pero no está vinculado a Fred Vasseur o a Ferrari. Es el ADN de nuestro negocio", aseguró a Autosport.

El dirigente consideró que no puede estar completamente conforme con lo visto en la pretemporada y que buscará que las cosas sean más positivas.

"Si alguien la parrilla está satisfecho con lo que está haciendo, está muerto.

"Significa que siempre tenemos que poner los problemas sobre la mesa y tratar de hacer un mejor trabajo para la próxima carrera. Creo que tiene que ser la mentalidad para tratar lo mejor de la gente que tenemos en fábrica también", apuntó.

Entusiasmo = presión

Vasseur recordó que durante la presentación del coche hubo muchos fanáticos y que eso genera grandes expectativas que deben ser bien manejadas. El punto es que se vuelvan el combustible de toda la constructora.

"Lo que es cierto es que la pasión y el entusiasmo es enorme. Cuando hicimos la presentación hace dos semanas, había miles de 'tifosi' detrás de la valla y no creo que eso suceda en otro lugar del mundo. El entusiasmo puedes sentirlo en todas partes, en el hotel, en todas partes tienes fans... Eso ejerce una especie de presión.

"Ahora la pregunta es si es una buena presión, si es una especie de motivación y yo lo estoy tomando así, o si es algo que frenará el desarrollo. Honestamente, creo que es positivo. Cuando haces esto, quieres tener esa presión, no puedes estar en un deporte y tratar no de no estar expuesto", sentenció.