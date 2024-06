Sainz RESPONDE a Williams

Carlos Sainz está contento con todos los elogios que está recibiendo y sabe que tiene muchas opciones para la temporada 2025 de F1, pero afirma que aún no se ha tomado ninguna decisión y no sabe si la tomará tarde o temprano.

Anteriormente, el jefe del equipo Williams, James Vowles, dijo que Sainz encabeza su lista para 2025 junto con Alexander Albon. También se mencionan a menudo Mercedes y Sauber/Audi, lo que significa que el español al menos tiene suficientes opciones.

Sainz le dice a Motorsport.com que está contento con los elogios de Williams.

El propio Sainz afirma que actualmente está demasiado ocupado con todos los fines de semana de carreras, que ahora se superponen. seguir en rápida sucesión. Hay seis carreras más programadas hasta finales de julio, incluida la carrera en Canadá.

Según Sainz, se tomará su tiempo para tomar una decisión sobre su futuro en la categoría reina para 2025 y más allá. Como ya hemos dicho, el español tiene muchas opciones y quiere tomar la decisión correcta.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre su situación contractual?

"Obviamente aprecio el interés y las amables palabras que James siempre ha tenido para mí. Lo mismo puede decirse de lo que siento hacia él y su equipo. Pero la realidad es que todavía no he decidido adónde iré el próximo año, porque "Como dije en la rueda de prensa del otro día, estoy demasiado concentrado", declaró.

"En este momento mi mente está demasiado concentrada en cada fin de semana que tenemos. Fin de semana tras fin de semana, estoy luchando por podios o victorias. Así que es muy difícil centrar tus pensamientos en el futuro cuando siempre hay cosas así. Llega un fin de semana importante", agregó.

"Necesito algo de tiempo para hablar con mi dirección y conmigo mismo y luego decidir adónde quiero ir. Pero por el momento no se ha decidido nada todavía. No lo sé. No sé si puedo esperar o si la decisión Será antes, sinceramente, no lo sé en este momento", finalizó.

