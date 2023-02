Nazario Assad De León

Lunes 27 Febrero 2023 11:26

Los días de prueba en Bahrein fueron todo menos satisfactorios para McLaren. El equipo británico parece haber fallado por completo y el malestar en torno al equipo parece crecer por momentos. Según Will Buxton, las frustraciones de Lando Norris en Bahréin son muy fuertes.

Las cosas parecen estar retumbando dentro del equipo. A pocos días del inicio de la nueva temporada, el equipo británico no parece del todo preparado para afrontar la competición.

Esto quedó claro durante las pruebas. El equipo del nuevo jefe de equipo, Andreas Stella, registró la menor cantidad de vueltas de todos los equipos y, además, la velocidad de los autos naranjas no era nada del otro mundo.

Preocupaciones

Según algunos analistas, el quinto equipo en el ranking de constructores en 2022 ha descendido. Así Will Buxton, experto en F1 de Sky Sports, incluso cataloga a la firma británica entre los rezagados de la parrilla de 2023.

El mismo Buxton también informó que la frustración de Lando Norris fue bastante fuerte tras las pruebas de invierno.

Lando se desquitó con una pared

Efectivamente, mientras pasaba por delante del analista, al joven británico le habría dado un golpe contra golpe contra una pared que, según Buxton, mostró una frustración obvia.

"Lo vi salir del garaje hacia la pequeña sala del conductor a un lado. Luego, aunque Lando no era así en absoluto, pateó la pared. Luego se alejó de nuevo. No lo hizo, no lo iba a atravesar la pared así, pero la frustración era claramente visible. Puedes ver que las cosas no van bien con ellos".

La temporada pasada, Lando Norris terminó la campaña con el puesto de "mejor piloto de los demás". Con su séptima plaza, el joven británico se situó por detrás de los pilotos de Red Bull, Ferrari y Mercedes. También fue el único piloto, que no compitió en uno de estos tres equipos principales, en estar en el podio en 2022.