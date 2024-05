Sainz señala el factor CLAVE de su nuevo equipo

El saliente piloto de Ferrari, Carlos Sainz, ha desvelado las claves que decidirán su futuro en la Fórmula 1.

El madrileño se queda sin asiento de cara a 2025, con Lewis Hamilton ocupando su lugar junto a Charles Leclerc. Las impresionantes actuaciones del español a lo largo de las primeras ocho carreras de esta campaña, incluida una victoria en Australia es su momento destacado, han asegurado que al joven de 29 años no le falten opciones mientras considera su próximo movimiento.

A pesar de estar vinculado con Mercedes, Audi y Williams en las últimas semanas , el tres veces ganador de carreras ha mantenido sus cartas sin mostrar.

Carlos Sainz ganó su tercera carrera en F1 en el Gran Premio de Australia de 2024

Lewis Hamilton formará equipo con Charles Leclerc la próxima temporada

Artículo relacionado: HISTÓRICO triunfo en el GP de Mónaco

¿Dónde terminará Sainz en 2025?

Hablando con los medios, incluido GPFans , antes del Gran Premio de Mónaco, Sainz admitió que todavía estaba examinando todas las posibilidades y añadió que sabía más detrás de escena.

Pero en una entrevista con Naomi Schiff de Sky Sports, el ex McLaren ha ofrecido ahora una pista sobre dónde puede terminar, describiendo qué rasgos importantes busca en sus próximos empleadores.

"Siempre lo he dicho: voy a ir al lugar donde me siento más valorado como conductor", afirmó.

"El lugar donde la gente me considera de la manera que siento que necesito ser considerado, y un lugar que me brinda un proyecto a mediano y largo plazo donde puedo ganar en el futuro", agregó. "Para mí, la prioridad siempre es ganar, así que teniendo esas cosas en mente, puedes concluir tú mismo cuál es mi preferencia, y si no, no te preocupes porque lo sabrás pronto", finalizó.