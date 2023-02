La Fórmula 1 ha confirmado un cambio en el diseño de la pista del Circuit de Barcelona-Catalunya para el Gran Premio de España de 2023.

Se introdujo una chicane doble en el sector final en 2007 para mejorar las carreras y permitir más adelantamientos mientras se mejora la seguridad.

Si bien los beneficios de seguridad eran obvios, la modificación finalmente fracasó en sus otros objetivos, ya que las curvas a baja velocidad crearon brechas más amplias entre los autos y redujeron los adelantamientos en la recta de salida.

Como parte de uno de los muchos cambios en el lugar antes del próximo evento en junio, la chicane se eliminará y los pilotos se beneficiarán de dos curvas rápidas a la derecha para completar su vuelta.

Para cumplir con los requisitos de seguridad de la FIA, dada la alta velocidad de las curvas, se instalarán nuevas barreras TECPRO en el exterior de las nuevas curvas 14 y 15.

El último sector no será el único que tendrá modificaciones en los próximos meses, ya que las primeras curvas también se beneficiarán de una mejora en términos de seguridad.

El aumento de la velocidad en los giros finales debería resultar en velocidades máximas más altas antes de frenar en la primera curva.

En respuesta, la cantera de grava se ampliará 70 metros y se instalará una pendiente del 5% para reducir aún más la rapidez de los vehículos que se hunden.

El marcador del pit lane será reemplazado por una nueva y moderna torre, mientras que las áreas corporativas y de hospitalidad también se ampliarán y modernizarán.

The Spanish GP will use the track layout without chicane. pic.twitter.com/1b5DUSCpA4

For the first time since 2006, we'll be going flat-out through the final chicane in Spain this season! 😍#F1 pic.twitter.com/5m9PICDj7y