Checo REVIENTA contra la FIA

Checo Pérez no ha dudado en señalar la tibieza de la FIA al momento de determinar las investigaciones y castigos en las carreras, como sucedió ahora en Mónaco.

Para Sergio Pérez, el Gran Premio de Mónaco de F1 duró menos de un minuto. El conductor de Red Bull fue atropellado por Kevin Magnussen en la colina hacia el casino, lo que provocó un accidente grave y no está de acuerdo con las acusaciones del danés sobre la culpabilidad del incidente ni con la FIA por su actuar en el mismo.

Pérez se clasificó decimoctavo para la carrera de Montecarlo. El tráfico fue un gran desafío para él el sábado y no pudo mejorar en su segunda tanda en la Q1.

Se le permitió avanzar dos puestos más para la salida tras la descalificación de ambos coches Haas. Lamentablemente, fue precisamente alguien del equipo americano quien lo eliminaría. Magnussen intentó quitarle posición a Pérez tras Sainte Dévote a través del rápido Beau Rivage, pero se golpearon y se estrellaron contra la barrera.

Posteriormente, se dio a conocer que no habría investigación alguna de parte de los comisarios respecto al accidente que ocasionó una bandera roja de más de 30 minutos, algo que molestó de sobre manera al mexicano y rápidamente expresó su desacuerdo.

¿Qué dijo Checo Pérez respecto a la incoherencia de la FIA?

"Por supuesto, es la primera vuelta y si no estás en el lugar correcto de la pista, automáticamente pierdes. Salí de la curva y, también puedes mirar mi tablero, en ningún momento ves a Kevin", explicó.

"Me sorprendió bastante que siguiera acelerando a fondo en ese momento. Es completamente innecesario, ya sabes. Tuvimos muchos daños. También estoy muy decepcionado de que no se haya investigado. Mi coche está completamente destruido", agregó.

"Me pareció increíble que no hubiera investigaciones, en en tres minutos tomaron la decisión de no tener investigarlo cuando fue un accidente tan fuerte tan grande. Es muy frustrante para todo el equipo porque un accidente así yo creo que se tenía que haber investigado y es muy claro", sentenció Checo.

Si Magnussen hubiera recibido un penalti, podría contar con una suspensión. El piloto de Haas está a sólo dos puntos de penalización de los doce necesarios para ello.