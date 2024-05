CULPAN a Checo en Mónaco

Kevin Magnussen y Checo Pérez protagonizaron un fuerte choque al iniciar la carrera en el Gran Premio de Mónaco, en el que el piloto de Haas culpa al mexicano

No pasó de la tercera curva en el Gran Premio de Mónaco de F1 cuando el piloto de Haas se vio involucrado en un fuerte golpe con Pérez, que derivó en una carambola que además dejó fuera a su compañero de Haas, Nico Hulkenberg.

Después de sólo media vuelta en el circuito urbano de Montecarlo, se ondearon banderas rojas. La carrera tuvo que ser detenida por un choque en el fondo del campo.

Pérez había vivido una clasificación decepcionante y tuvo que remontar desde la decimosexta posición. Magnussen, que se encontraba en la última fila de la parrilla tras su descalificación del sábado, intentó adelantar al Red Bull tras Sainte Dévote.

En Beau Rivage, en la colina hacia Massenet y el casino, las ruedas del Red Bull y el Haas chocaron y terminaron en la barrera de seguridad con un fuerte impacto. Nico Hülkenberg no tenía adónde ir y también terminó abandonando. El accidente no fue investigado por los comisarios y por tanto la FIA no impuso ninguna sanción.

Artículo relacionado: El DESESPERADO grito de ayuda de Checo a Red Bull

¿Por qué culpó Kevin Magnussen a Checo Pérez?

"Obviamente no dejó ningún espacio, pero pensé que sí”, comenzó Magnussen sobre Pérez a GPFans, entre otros.

"Mi rueda delantera estaba completamente delante de su rueda trasera. Así que esperaba que dejara espacio para un auto, especialmente porque no tenía nadie a su izquierda. Pero simplemente me empujó contra la pared. No es bueno que ambos Los coches de Haas están dañados. Es realmente una lástima, una lástima", destacó.

“Este es probablemente el comienzo de temporada más frustrante que he tenido. Ojalá podamos cambiar la situación en algún momento. Tenemos un coche fuerte, un equipo fuerte. Odio decir que es porque no tenemos suerte, pero a veces se siente así y a veces es una buena excusa", agregó.

"Sólo tenemos que mantener la cabeza fría, ser positivos sobre el equipo fuerte que tenemos y tratar de encontrar esa conexión", mencionó.

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la decisión de los comisarios de no imponer una penalización por el accidente de salida, Magnussen respondió: "Ese es un tema del que preferiría no hablar".