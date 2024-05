Checo DESVELA el motivo de su salida en la Q1 de Mónaco

Sergio Pérez desveló los motivos de su salida en la Q1 de la clasificación para el Gran Premio de Mónaco 2024.

El mexicano habló para los medios, incluido GPFans, sobre lo sucedido en la última sesión de este sábado: "El tráfico fue suficiente como para perder un par de décimas, eso habría cambiado nuestras vidas dramáticamente.

"Y desafortunadamente simplemente no lo juntamos, no lo conectamos y este es el resultado, desafortunadamente estamos fuera y sí, fue un mal día para mí porque no hay nada que podamos esperar mañana.

"Ya sabes, estamos completamente fuera y será todo un desafío volver mañana. Estábamos encontrando la luz, ya sabes, esta mañana íbamos P5 y estábamos avanzando. Hicimos algunos cambios más y simplemente no logramos el ritmo, creo que teníamos el ritmo para pasar, poniendo sólo el ideal.

"El tiempo de vuelta habría sido suficiente, pero como siempre, ya sabes, hay que aprovecharlo cuando se tiene la oportunidad. Con el tráfico que encontré fue suficiente para quedar fuera", comentó el nacido en Jalisco.

Esta salida para Checo solamente confirma sus problemas que tuvo durante todo el fin de semana en las calles del principado.

Aunque no se espera que pueda hacer mucho en la carrera del domingo, el mexicano deberá encontrar rápido algún buen resultado para evitar que los rumores sobre su futuro aumenten.

Sergio Pérez y Fernando Alonso quedaron eliminados en la Q1 de la clasificación para el Gran Premio de Mónaco.

Los hispanohablantes quedaron entre los últimos cinco lugares en el tablero de tiempos de la primera ronda de eliminación en las calles del principado.

Junto a ellos dos, Logan Sargeant, Valtteri Bottas y Zhou Guanyu fueron los otros corredores que no pasaron a Q2.

Es la segunda eliminación consecutiva de Fernando en la Q1, luego de lo sucedido en el pasado Gran Premio de Emilia-Romagna.

Por otro lado, el mexicano también venía de un fin de semana complicado y con muchos problemas en su auto.

Esto solamente confirma las complicaciones que tiene el AMR24 y el RB20, que fue una total sorpresa que quedaran fuera.

George Russell se quedó con la mejor vuelta gracias a un tiempo de 1:11.492, seguido por Oscar Piastri y Lewis Hamilton.

El resto del Top 10 quedó ordenado de la siguiente manera: Carlos Sainz, Charles Leclerc, Alexander Albon, Max Verstappen, Pierre Gasly, Lance Stroll y Lando Norris.