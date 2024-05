Mercedes deja clara su POSTURA sobre el fichaje de Verstappen

Mercedes reveló su verdadera postura con respecto al fichaje de Max Verstappen en el futuro próximo.

Toto Wolff, jefe de equipo, reconoció en The Independent que el neerlandés sigue encabezando su lista, pero cree que aún no es suficiente: "Max no se va a subir a un coche que no sea competitivo y en este momento no somos lo suficientemente competitivos como para atraer a un campeón del mundo.

"Tenemos que ver cómo van los próximos meses. Miren a McLaren. Si podemos poner cuatro décimas en el coche, estaremos muy competitivos. Tendremos que esperar a que llegue ese momento", afirmó.

La marea puede cambiar rápidamente y McLaren ha demostrado que, aunque tuvo un comienzo difícil, desde las actualizaciones ha habido una clara tendencia al alza. Eso quedó muy claro con la victoria de Lando Norris en Miami.

Las Flechas de Plata aún no han conseguido ofrecer un coche ganador en la era del efecto suelo. La experiencia simplemente no está ahí para cambiar el rumbo y ya se han equivocado varias veces con el concepto de su auto.

Parece que el equipo ya ondea la bandera blanca y apuesta todas las bolas a la nueva era de la Fórmula 1, que entrará en vigor a partir de 2026.

En esa era, el motor jugará un papel más importante y Mercedes demostró en 2014 que esto les conviene.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento.

El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada. El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año.

Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.