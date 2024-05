Checo revela los detalles de su RENOVACIÓN

Sergio Pérez espera poder tomar revancha en Mónaco tras un mal fin de semana en Imola para terminar de cimentar la situación de su nuevo contrato con Red Bull.

En conversación con F1TV, el mexicano habló de las negociaciones contractuales con Red Bull Racing, aunque afirma que este fin de semana el foco está en las actividades en pista.

La pregunta sigue siendo dónde correrá 'Checo' el próximo año. Red Bull Racing está en la posición de lujo de poder echar un vistazo a su alrededor, aunque Helmut Marko reveló que la primera prioridad es Pérez.

Para lograrlo, el mexicano debe seguir rindiendo y es consciente de ello. Aún así hay varios tiburones en la costa, pero Pérez ha demostrado que en un buen día puede seguir razonablemente el ritmo de Max Verstappen. Hay que evitar especialmente los días malos.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre su nuevo contrato?

Pérez espera que la ampliación de su contrato se complete lo antes posible, para poder concentrarse plenamente en las carreras.

"Realmente no tengo un porcentaje ni nada. Creo que hasta que no firmas no importa lo cerca que estés porque aún no se ha firmado nada", explicó 'Checo'.

Sin embargo, no quiere distraerse con cuestiones contractuales. "De todos modos, la atención ahora no está en mi contrato, sino principalmente en este fin de semana".

"Creo que Christian Horner sabe lo que está pasando: tuvimos una gran temporada hasta Imola. Fue difícil y eso es todo", agregó.

"Es importante en mi temporada limitar esos días malos y luego será un gran año porque creo que estoy en plena forma. Estoy muy contento y soy competitivo con el coche. No hay ninguna razón por la que no podamos seguir el ritmo", finalizó.