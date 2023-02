Nazario Assad De León

Viernes 24 Febrero 2023 14:00

La nueva temporada de la afamada serie de Netflix ha revelado el poco lugar que Red Bull le da al piloto mexicano, en un episodio dedicado enteramente a él.

En el séptimo capítulo de la temporada, titulado "Asiento Caliente", devela la franqueza con la que la escudería austriaca limitó al mexicano la temporada anterior.

Afortunadamente para Checo, la carrera de Mónaco cambió todo su panorama, dejando incluso una contundente frase de la esposa de jefe de la escudería, Geri Horner, que al defender al jalisciense dijo: “Checo demostró ser un compañero digno, ¿no es así?”.

Pero parece eso no fue suficiente, ya que Christian contestó dejando fuera de cualquier duda posible el rol de Pérez en el equipo: “Checo sabe que aquí no se decide con el corazón sino con la cabeza. Si no tiene buenos resultados, hay poca memoria en este negocio. Le queda un año de contrato y, si para la primavera no lo logra, tendremos que buscar a otro. Sabe cuál es su trabajo. También sabe que debe trabajar en equipo”.

Checo logró recomponer el rumbo de la temporada y darle a Red Bull el campeonato de constructores con la mejor temporada de su carrera, en la que no se quedó con el subcampeonato del mundo debido al famoso incidente en Brasil con su compañero Max Verstappen.