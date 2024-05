Verstappen hace TRISTE confesión sobre su infancia

Max Verstappen realizó una triste confesión sobre su infancia y la vida que ha llevado desde entonces.

En El podcast Fast and the Curious, el tricampeón del mundo explicó que persigue muchos otros objetivos además de la Fórmula 1: "No. Por supuesto, también quiero hacer otras cosas en la vida.

"He estado viviendo con una agenda apretada desde que tenía 12 años. Sabes exactamente dónde estarás cada fin de semana. Me encantan las carreras. También amo mucho la Fórmula 1, pero en cierto momento es suficiente para mí.

"Mira, no tengo que ganar ocho títulos, por ejemplo. Ya estoy muy contento con lo que he logrado, algo que nunca hubiera imaginado", apuntó.

Hoy en día hay una serie de pilotos "mayores" dentro de la Fórmula 1. Fernando Alonso, por supuesto, se lleva la palma y Lewis Hamilton no se queda atrás. Para Verstappen, esta no es una perspectiva que esté esperando con ansias.

El neerlandés ha declarado en varias ocasiones que también le gustaría participar en otras carreras, como las 24 Horas de Le Mans. De momento, Max domina la categoría y una despedida no parece muy probable a corto plazo, aunque él mismo ha dicho que dentro de diez años ya no estará en la Fórmula 1.

Mucho se ha dicho sobre la infancia del corredor y del trato que obtuvo de su padre Jos. Han salido a la luz historias que dejan ver el estricto actuar que tenía el papá sobre el hijo, con la justificación de sacarle el mayor rendimiento.

¿Hasta cuándo tiene contrato Max Verstappen con Red Bull?

Max Verstappen tiene contrato hasta 2028, aunque según diversos informes señalan que existe una 'cláusula Helmut Marko'. Esta dice que si Marko deja Red Bull, Verstappen también es libre de irse.

Los actuales disturbios en Red Bull Racing han llevado a Wolff a especular sobre la posible llegada del tricampeón. Anteriormente, se indicó que el conductor elegirá en última instancia el coche más rápido y que, por tanto, es tarea de Mercedes suministrar dicho coche.

Además, la controversia con Christian Horner, jefe del equipo, no ha hecho más que seguir alimentando los rumores y la inestabilidad dentro de los campeones del mundo.