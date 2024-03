Revelan la edad para el RETIRO de Fernando Alonso

Giancarlo Fisichella, ex compañero de Fernando Alonso, señaló la edad en la que cree que se retirará la leyenda española.

En declaraciones publicadas por CarAndDriver, el ex piloto dijo lo siguiente: "No creo que se vaya a retirar. Conociéndole, creo que correrá hasta los 50 años. Pero es obvio que debe un coche competitivo, un coche para poder ganar, como el del año pasado a principios de temporada, que era fantástico.

"Este año, el coche no está para el podio y, por tanto, es más difícil. Pero si tiene un coche ganador, puede seguir muchos más años. No me sorprende en absoluto lo que está haciendo ahora, a pesar de tener 42 años, si no me equivoco, y seguir siendo uno de los pilotos de Fórmula 1", apuntó.

El bicampeón del mundo está en su segunda y última temporada con contrato en Aston Martin, provocando que existan muchos rumores sobre su futuro en la máxima categoría del automovilismo.

El español tiene varias opciones de futuro, desde renovar con Aston, retirarse de la F1 o hasta fichar por Mercedes o Red Bull, en caso de que se haya un asiento vacío.

Alonso tiene 12 puntos en 2024

¿Cuántos podios obtuvo Fernando Alonso en 2023?

Fernando Alonso consiguió ocho podios con Aston Martin en el pasado Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2023.

Estos le representaron 206 puntos, mismos que le dieron la cuarta posición en el Mundial de Pilotos, solamente por detrás de Lewis Hamilton, Sergio Pérez y, por supuesto, Max Verstappen.

Finalmente, el equipo se ubicó quinto en el Campeonato de Constructores tras un cierre de año que tuvo muchos altibajos y no pudieron finalizar en la posición que esperaban al inicio de la campaña, cuando se pusieron a la altura de Red Bull Racing.

En 2024, el rendimiento del AMR24 será clave para definir los próximos pasos del asturiano. Después de lo visto las dos primeras carreras del Campeonato Mundial, no son buenas las noticias para Aston Martin y deberán hacer algo para poder ofrecerle a su piloto pelear algo más que los últimos puntos de cada carrera.