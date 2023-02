Aloisio Hernández

Viernes 24 Febrero 2023 05:07

Toto Wolff, jefe de equipo, detalló los dos problemas que sufrió Mercedes durante la primera sesión del segundo día de prueba en Bahréin.

Lewis Hamilton condujo bastantes kilómetros esta mañana, pero no todo fue viento en popa. Hamilton aún no había marcado un tiempo rápido en su nuevo W14 y se encontró con una serie de problemas serios.

Aunque la escudería alemana se ve mucho mejor que el año pasado, todavía queda trabajo por hacer.

Hamilton a bordo del W14

El hecho de que Lewis no haya podido reportarse entre los tiempos más rápidos no es un desastre, pero el hecho de que no haya podido conducir su auto alrededor de la pista sin ningún problema sí lo es. Wolff explicó la situación en Sky Sports y dice que está preocupado.

Muchos notaron que Hamilton tenía que hacer muchas correcciones cada vez que intentaba largar. Y eso tiene una razón, dice Wolff. El balance en el W14 no es bueno.

"El coche está desequilibrado. Hace calor y aún no podemos encontrar la puesta a punto adecuada para estas condiciones", dijo Wolff.

Sin agarre

El siete veces campeón del mundo también tuvo problemas para encontrar agarre trasero durante la sesión de la mañana de hoy de su auto. Como resultado, tuvo que corregirse constantemente.

"El auto no tiene suficiente agarre en la parte trasera. Tenemos que resolver esto", dijo el jefe del equipo austriaco.