Alonso se BURLA de la F1

Fernando Alonso mostró su lado más sarcástico después de las actividades del primer día en el Gran Premio de Miami al burlarse de la Fórmula 1.

Después de una sesión de clasificación en la que Alonso saldrá octavo para la carrera sprint, incluso por detrás de su compañero Lance Stroll.

Las actividades en Miami dieron inicio, pero el ánimo de Alonso y su tensa relación con la Fórmula 1 sigue en punto alto, después de que volviera a dejar más que claro que la carrera sprint no sirve, en gran parte por el formato y las sanciones.

Artículo relacionado: Checo ROMPE el silencio sobre Newey

¿Qué dijo Fernando Alonso después de la clasificación en Miami?

"Fue difícil, el grip en la pista, también fue difícil cambiar de suave a medios. Pusimos los dos carros en la SQ3 que es lo importante, no hicimos corridas largas, la carrera sprint no significa nada, no nos dejan correr", dijo Alonso.

"Como nos penalizan por cualquier cosa que hagamos, mañana nos limitaremos a divertirnos", finalizó el español.

Fernando tratará de obtener los más puntos posibles el día de mañana, sin descuidar la vida de los neumáticos, algo que considera de gran importancia para la clasificación y carrera principales.