¡Preocupación con la SALUD de Fernando Alonso!

Existe cierta preocupación con Fernando Alonso por su estado de salud, el piloto español sorprendió en su llegada a Miami.

En el día de medios del Gran Premio de Miami, el corredor español apareció con un vendaje en su muñeca. Cuando los periodistas presentes le preguntaron al respecto, el bicampeón dijo: "Una pequeña lesión, eso sucede a veces.

"He tenido altibajos con mi muñeca y mis manos desde 2022, después del accidente en Australia. Me duele un poco más en este momento, pero todo está bien.

"No, me ha pasado esto antes. He estado pilotando mucho en las últimas semanas", explicó el corredor de Aston Martin.

El español sufrió un importante accidente durante la clasificación para el Gran Premio de Australia de 2022. En ese entonces, bajo los colores de Alpine, Fernando estaba dando una gran vuelta que le iba a dar un asombroso resultado; sin embargo, una falla hidráulica le hizo perder el control del auto.

Recordemos que los problemas en las muñecas suelen ser muy peligrosos para los pilotos, ya que en esa parte de su cuerpo están sometidos a mucha fuerza de la propia conducción. Por ejemplo, Daniel Ricciardo en 2023 tuvo que perderse varias semanas tras lesionarse una muñeca en Zandvoort.

Relacionado: Aston Martin podría tener la CLAVE para ser el nuevo Red Bull

¿Cuál es el pronóstico del clima para el GP de Miami 2024?

Antes de que comience el evento en Miami, echamos un vistazo rápido a pronóstico del tiempo. AccuWeather informa que la probabilidad de precipitaciones es sólo del 1% el día de los entrenamientos libres y la clasificación al sprint.

La probabilidad de lluvia el día del Sprint y la clasificación no es mucho mayor: un 3%. El tiempo estará mayoritariamente soleado y entre 27 y 28°C. Se espera mucha lluvia el domingo del Gran Premio. Actualmente existe un 59% de posibilidades de que los cielos se abran ese día.

Se esperan lluvias principalmente por la tarde y noche y la carrera comienza a las 4:00 p.m. hora local. Nunca antes habíamos experimentado una carrera mojada en Miami en la Fórmula 1.