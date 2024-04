Hamilton entrega una ÚLTIMA sonrisa a Mercedes

Lewis Hamilton ha logrado una última alianza con Mercedes. y la ha hecho lucir por Nueva York.

Hamilton y el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, iluminaron el horizonte de la ciudad de Nueva York con WhatsApp en verde por la noche, después de asociarse con la compañía de tecnología para lanzar un nuevo emoji con temática de carreras.

El lanzamiento tuvo lugar en el icónico Empire State Building de Manhattan, como parte de una asociación a largo plazo entre Mercedes y WhatsApp.

La presencia de Hamilton, junto con el jefe de Mercedes, Wolff, llega tras un mal comienzo de temporada 2024 para el equipo que ha dejado ambas partes frustradas.

Mercedes y Hamilton han sido uno de los dúos de pilotos más dominantes en la historia de la F1, y el equipo alemán impulsó al piloto de 39 años a conseguir seis de sus siete títulos mundiales.

Sin embargo, después de una década de éxito, Hamilton ha optado por unirse a Ferrari en 2025, una medida por la que Wolff afirma que "no guarda rencor".

Sin embargo, no hubo fricción visible entre la pareja el lunes, ya que aparentemente estaban de buen humor antes del Lanzamiento del emoji F1 de WhatApp.

Hamilton y el jefe del equipo Mercedes, Wolff, lanzaron el nuevo emoji el lunes por la noche

El siete veces campeón del mundo de F1, Hamilton, se unirá a Ferrari en 2025

¿Qué sucedió en el evento de Mercedes en Nueva York?

El emoji en sí es del auto Mercedes W15 F1 2024 y estará disponible para que lo usen los usuarios de WhatsApp en todo el mundo.

Al hablar en el evento, Will Cathcart, director de WhatsApp, dijo: “Año tras año, WhatsApp está ganando terreno sólido en los EE. UU. porque la gente quiere una forma privada y segura de comunicarse a través de plataformas.

"WhatsApp no solo es la mejor manera de charlar sobre una carrera con amigos en todo el mundo, sino también dentro de los EE. UU., y estamos emocionados de celebrar este crecimiento junto con Mercedes y el Empire State. Building", agregó.

Toto Wolff añadió: “En los últimos años, nuestro deporte y WhatsApp han emprendido un impresionante viaje de crecimiento en los Estados Unidos"

"La asociación entre nosotros como. Por lo tanto, WhatsApp, nuestro socio de mensajería oficial, es una opción natural. Dependemos a diario de WhatsApp por la privacidad y seguridad que ofrece en nuestras comunicaciones, algo vital en la F1", destacó.

“También nos apasiona conectar a las personas a través de experiencias compartidas, estamos comprometidos a contar historias increíbles y establecer puntos de referencia en nuestros respectivos campos", mencionó.

Hamilton: Siento una conexión especial con Estados Unidos

Hablando de su amor por Estados Unidos, Hamilton dijo el lunes por la noche: “Siempre he sentido una conexión especial con Estados Unidos, he tenido muchas experiencias increíbles y he conectado con mucha gente increíble en Nueva York, pero conducir un auto de F1 por la Quinta Avenida e iluminar el Empire State Building es increíblemente especial", mencionó.

"Es algo que nunca pensé que sería posible y ha sido aún mejor hacerlo en asociación con WhatsApp, una aplicación que mantiene viva mi conexión con Estados Unidos al facilitar el contacto con tanta gente. mucha gente”, comentó.

El lanzamiento también es una celebración del crecimiento de dos dígitos de WhatsApp en los el país americano, mientras Florida se prepara para recibir al mundo de la F1 este fin de semana para el Gran Premio de Miami

Como parte de las celebraciones, WhatsApp y Mercedes-AMG F1 dieron vida al emoji mientras cierra la Quinta Avenida para la primera demostración de un automóvil de Fórmula 1 en Manhattan. Hamilton estuvo al volante de la demostración.