Los mejores memes del primer día de test en Bahréin

¡Vuelve la Fórmula 1! Y eso solo puede significar una cosa: F1 Twitter ha vuelto a su mejor nivel.

Después de meses de espera, los autos estaban en la parrilla para las pruebas de pretemporada en Bahréin y los fanáticos del automovilismo volvieron a sus teclados burlándose de los eventos dentro y fuera de la pista.

La primera sesión de pruebas tuvo algunos temas de conversación, con el problema electrónico de Aston Martin causando una bandera roja, la nariz de Ferrari mostrando un hoyuelo extraño, Lewis Hamilton y Fernando Alonso mirando cómo sus compañeros salían a la pista y el espíritu del inspector Seb siguió vivo.

Aquí están los mejores memes de Twitter de F1 del primer día de pruebas de pretemporada en Bahréin.

Lance really is learning from Fernando. 📷: Croatian_Football #f1 pic.twitter.com/PtcHwmVMej

No Toto, No! That was so NOT Right!



📷: Normal-Background-74 #f1 pic.twitter.com/F5eCeAhER1