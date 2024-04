Sainz podría DEJAR la Fórmula 1

El futuro de Carlos Sainz en la Fórmula 1 sigue en duda, y el español ha insinuado un increíble paso a una serie rival de deporte motor, la MotoGP.

El joven de 29 años dejará Ferrari al final de la temporada para dar paso a la sensacional llegada de Lewis Hamilton, dejando a Sainz sin asiento para 2025.

A pesar de que su futuro está en el aire, Sainz ha disfrutado de un buen comienzo de temporada, con una victoria en Australia y actualmente ocupa el cuarto lugar en la clasificación con 69 puntos a pesar de perderse una carrera por una operación de apéndice.

Audi está mirando al español para 2026, mientras buscan su segundo piloto para sentarse junto a Nico Hulkenberg.

¿Qué opina Carlos Sainz sobre ir a MotoGP?

Dado que hubo un descanso de fin de semana entre la última carrera en China y la próxima carrera en Miami, Sainz y su padre, Carlos Sainz padre, aprovecharon el tiempo libre para disfrutar de la acción automovilística, pero sobre dos ruedas en lugar de cuatro.

El dúo fue visto en Jerez para la carrera de MotoGP y entregaron a los tres primeros (el ganador de la carrera Francesco Bagnaia, el segundo lugar Marc Márquez y el tercer lugar Marco Bezzecchi) con sus trofeos en el podio.

Sainz hijo también conoció a los hermanos Márquez, Alex y Marc, y aprovechó la oportunidad para subirse a la Ducati de Alex y le mostraron los controles de la máquina del español.

Además, el piloto de Ferrari se reunió con Pol Espargaró y Jorge Lorenzo, y un informe de Soymotor afirmó que una conversación captada por los micrófonos de DAZN parecía insinuar que el tres veces ganador de carreras de F1 estaba buscando tener en sus manos algo de acción de MotoGP.

"De pequeño hacía mucho motocross, me gustaba mucho el motocross, y siempre que he tenido la oportunidad de probar una moto en pista lo he probado, pero nunca me he dedicado a ello", afirmó.

"Me gustaría ir a un día de prueba contigo y que realmente me mostraras cómo se hacen las cosas, porque creo que me lo pasaría muy bien", agregó.

"Estoy más interesado en MotoGP de lo que la gente piensa, siempre quiero venir, pero el calendario no me deja", añadió.

"Me gusta mucho Marc Márquez, ahora Pedro Acosta]lo está haciendo genial. Hay tantos y tan buenos que es muy difícil. Lo que me gusta es ver el nivel de la parrilla y lo apretado que está todo. Un día Maverick Te gana Viñales, otro día te gana Marc, otro Jorge, y eso es lo que me gusta”, finalizó.