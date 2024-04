La DEBILIDAD que pone en peligro a Red Bull

Christian Horner, jefe de Red Bull, cree que su equipo se encuentra actualmente en una "desventaja de 70 años" en comparación con sus rivales por el título, Ferrari, antes de la introducción de nuevas regulaciones de motores en 2026.

En declaraciones a los medios después del Gran Premio de China del fin de semana pasado, el directivo admitió que su equipo está algo por detrás de los de Maranello en términos de su comprensión de la fabricación de unidades de potencia: "Estamos en una curva de aprendizaje pronunciada, donde tenemos unos 70 años de desventaja con respecto a Ferrari.

"Tenemos un gran grupo de personas, estamos aplicando la misma filosofía que tenemos en el chasis al motor. Es un desafío diferente. No hay garantías y no hay conocimiento de dónde está nadie más; con estas nuevas regulaciones, es una hoja de papel en blanco y no tenemos el beneficio de un motor existente del que aprender.

"Desde la perspectiva del límite de costos, eso es una desventaja, pero al mismo tiempo, no tenemos la distracción del motor actual, las correcciones de confiabilidad, etc, que deben abordarse con eso.

"Realmente sólo veremos [lo que sucede] en 2026, pero estamos cumpliendo nuestros objetivos en este momento. Con poco menos de dos años de funcionamiento, si miro el progreso que hemos logrado en los últimos dos años desde el principio, ha sido muy impresionante. "Ni siquiera tenemos reglas de chasis todavía, pero si fuera a respaldar a algún equipo para lograr el chasis correcto, creo que tenemos un historial razonable. Es muy audaz lo que hemos hecho, muy valiente y bastante atrevido. Red Bull no habría ganado 117 carreras ni habría hecho lo que hemos hecho tomando decisiones audaces", comentó.

Los actuales campeones de constructores están en el proceso de construcción de sus propias unidades de potencia internas a través de su división Red Bull Powertrains luego de la salida de Honda en 2021.

Los próximos cambios en las reglas darán como resultado que la Unidad Generadora de Calor (MGU-H ) se está volviendo redundante, mientras la F1 se esfuerza por lograr cero emisiones netas de CO2 para 2030.

¿Hasta cuándo tiene contrato Checo Pérez en Red Bull?

Sergio Pérez todavía tiene contrato hasta finales de la temporada 2024 con Red Bull Racing, por lo tanto, la presión estará sobre el mexicano para la actual campaña.

Checo ya ha completado tres temporadas en Red Bull. Se hizo inmortal tras su actuación en Abu Dhabi en 2021 y continuó esa racha en 2022, cuando Red Bull Racing también volvió a ganar el título mundial de constructores.

En 2023, el nacido en Jalisco empezó fuerte y ganó dos de las primeras cuatro carreras, pero causó revuelo al querer competir por el título con Max Verstappen. Además, el desarrollo del RB19 se alejó del estilo de manejo del mexicano y lo afectó fuertemente en su confianza.

Sin embargo, los jefes del equipo han dejado muy claro que el mexicano completará el actual campeonato y dependerá de él poder alargar su paso por el equipo austriaco para 2025.