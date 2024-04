Lo ÚLTIMO del nuevo contrato de Sainz

El futuro de Carlos Sainz sigue sin estar claro por el momento, después de que al piloto español le dijeran al inicio de la temporada que Ferrari lo dejaba de lado, por ello, su representante ha salido a calmar el panorama.

Carlos Oñoro, representante del piloto de Ferrari, dice que no debemos esperar humo blanco pronto aún y que ha tenido un comienzo más que importante en la temporada.

Sainz ha tenido un excelente comienzo de la actual temporada de Fórmula 1. El madrileño lo está haciendo bien, ganó una carrera y le está haciendo pasar un mal rato a Charles Leclerc.

Si bien tuvo que perderse una carrera debido a una operación de apéndice, está sólo siete puntos detrás de su compañero de equipo y ocupa el cuarto lugar en el campeonato mundial. Sainz está impresionante, pero aun así se quedará sin asiento la próxima temporada. Ferrari decidió dejarlo de lado para traer a Lewis Hamilton al equipo.

Por supuesto que hay mucho interés en los servicios de Sainz. Sin embargo, por el momento no hay nada concreto todavía y Sainz y su séquito están hablando principalmente con varios equipos en segundo plano.

Artículo relacionado: Fernando Alonso, en PROBLEMAS con la F1

¿Cuál es el panorama de Carlos Sainz?

Carlos ha sido relacionado con escuderías como Aston Martin, Audi, Mercedes y Red Bull Racing, entre otros, pero aún no hay mucho claro. En el podcast F1 Nations, Oñoro habla de con cuántos equipos están hablando: "Un número importante, digamos que es un período interesante en este momento".

"El mercado de conductores va en todas direcciones en este momento y creo que veremos algunos cambios en las próximas semanas", declaro.

Preguntado sobre si se pudiera esperar humo blanco a corto plazo, como en Miami, respondió de manera contundente: "¡No, no, no! Podrás dormir tranquilo entre China y Miami, sin preocupaciones. No habrá grandes noticias por nuestra parte, estoy seguro de que no. Todavía estamos jugando el juego en este momento, ya veremos", finalizó.