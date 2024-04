FURIA de varios equipos contra la F1

Muy seguramente se usará un nuevo sistema de puntos dentro de la Fórmula 1 a partir de la próxima temporada y los jefes de los diferentes equipos parecen estar contentos con ello.

El fin de semana pasado se anunció que los responsables políticos del deporte están considerando un nuevo sistema de puntos. La intención es otorgar puntos a los doce primeros, en lugar de la situación actual, en la que los diez primeros reciben puntos.

La idea subyacente es que los diez primeros lugares a menudo ya se han asignado a los mejores equipos y, con un sistema de puntos modificado, los equipos menores también tienen algo por lo que competir.

Los jefes de los equipos de Fórmula 1 parecen estar recibiendo suficiente apoyo a la idea, según Motorsport.com para apoyar el plan de otorgar puntos a los doce primeros a partir de 2025.

Con la nueva puntuación, los doce primeros recibirán puntos. A partir del P8 las cosas serán diferentes en comparación con el sistema actual. En el nuevo sistema, el número ocho obtiene cinco puntos, disminuyendo por punto hasta el número doce. Esto significa que sólo hay ocho posiciones en las que no se pueden ganar puntos.

¿Qué opinan los jefes de equipo de este cambio?

La mayoría de los jefes de equipo están a favor de un cambio. El jefe del equipo Ferrari, Frédéric Vasseur, no tiene objeciones directas al plan. "Vengo de Alfa Romeo, sé que puede ser frustrante si has conducido un fin de semana perfecto, pero como nadie abandona terminas undécimo y, por lo tanto, no tienes recompensa", comentó.

El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, también cree que el nuevo diseño es una idea, aunque tiene reservas: "Los últimos cinco equipos luchan tan duro como los mejores, todavía tenemos que revisar las cifras y luego analizar qué está pasando exactamente. Sigo siendo imparcial en este momento".

Un equipo como Haas se beneficia del nuevo sistema de puntos y, por tanto, el jefe del equipo, Ayao Komatsu, acogería la idea con los brazos abiertos.

"¿Cuál sería el lado negativo? Ahora tenemos equipos sin puntos, no creo que eso sea bueno para el deporte. Sin embargo, el plan aún no es definitivo, porque aún debe pasar por la Comisión de la F1, pero las primeras señales parecen positivas". comentó.