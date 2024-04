La GRAN actualización sobre el futuro de Sainz

Carlos Sainz ha revelado que todas las opciones siguen siendo una posibilidad para su futuro, a pesar de los recientes acontecimientos en el mercado de pilotos de Fórmula 1.

Sainz actualmente está buscando un asiento para la temporada 2025, después de que el sorprendente cambio de Lewis Hamilton a Ferrari lo dejara sin conducir desde el final de esta temporada.

Quedan una gran cantidad de opciones para Sainz, incluido Mercedes para reemplazar a Hamilton, Red Bull y Sauber, que se convertirán en Audi en 2026 y son una perspectiva atractiva para los conductores que buscan un movimiento.

Sin embargo, la decisión de su compatriota Fernando Alonso de firmar un nuevo contrato con Aston Martin puede haber descartado una de las opciones principales de Sainz, a menos que Lance Stroll decida abandonar el equipo de su padre en un movimiento poco probable.

Artículo relacionado: Fernando Alonso TRAICIONA a Carlos Sainz

¿Dónde conducirá Carlos Sainz en 2025?

Ahora, Sainz ha dicho que la situación no ha cambiado mucho en las últimas dos semanas, a pesar del nuevo acuerdo de Alonso, y que todas sus opciones siguen abiertas, lo que sugiere que un cambio al equipo con sede en Silverstone nunca estuvo en lo alto de su lista.

"Estoy seguro de que mis mejores opciones aún están abiertas, lo cual creo que es positivo y es algo que obviamente lleva un poco de tiempo, dada la situación del mercado", dijo a los medios en el Gran Premio de China.

"Va a tomar algún tiempo para que todos se decidan y tomen sus decisiones", agregó.

"No ha habido ningún progreso en las últimas dos semanas, así que no hay nada que contarles. Cuanto antes llegue a un punto, cuanto antes se desarrolle todo, mejor porque, al mismo tiempo, no es que esté afectando mi rendimiento", destacó.

"Sin hablar de nombres, porque no quiero que salgan en el titular, 'Carlos ha dicho esto de esto o aquello', cuando dije que habíamos estado hablando con todos los equipos, creo que se puede entender que he estado hablando con todos los equipos y todos los equipos significa todos", continuó Sainz.

"Estoy seguro de que hay otras opciones muy interesantes a medio plazo, ni siquiera a largo plazo, que voy a considerar y estoy considerando cada opción, sin duda, tiene sus ventajas y desventajas, y las tomaré todas en cuenta". mencionó.

"Como he dicho antes, lo mejor es que todas las buenas opciones siguen ahí y todavía podemos considerarlas todas", finalizó.

Relacionado