La SOBREHUMANA reacción de Sainz en China

Carlos Sainz reveló su sobrehumana reacción durante su choque sufrido durante la clasificación para el Gran Premio de China 2024.

El corredor madrileño habló con la prensa tras finalizar con el séptimo mejor tiempo en Shanghai: "Ha sido un buen susto, la verdad, pero he conseguido cambiar la dirección en la que me iba a chocar en el último momento y chocar con un buen ángulo.

"Eso me ha permitido no dañar la suspensión ni el ala y me ha permitido seguir. Ha sido un buen susto, pero he podido seguir y hacer una clasificación decente

"El problema es que no parecemos ir muy rápido este fin de semana. Es un circuito que nos está costando bastante. Hacía bastante que no quedaba séptimo. Hay que trabajar, pero no va a ser fácil. Esperemos que el coche vaya mejor en carrera que a una vuelta", apuntó el nacido en Madrid.

¿Qué pasó con Carlos Sainz en la clasificación para el GP de China 2024?

Carlos Sainz sufrió un fuerte accidente en la clasificación del Gran Premio de China durante la Q2 después de terminar estrellándose con el muro.

Sainz se encontraba a punto de marcar una gran vuelta para asegurar su paso a la Q3, pero un ligero traspié con la grava le hizo perder el control por completo del auto e ir a dar al muro del otro lado, provocando una bandera roja que frenó la clasificación.

En la última curva de la pista, el español perdió el control del auto debido a pasarse en el giro, siendo afectado por la grava.

Para suerte de Sainz, el español logró que los daños del auto fueran menores, siendo solo la nariz del auto la dañada pero que pudo ser cambiada rápidamente por Ferrari para poder continuar compitiendo. A continuación, el video donde se muestra cómo fue el accidente de Sainz en Shangai durante la segunda sesión de clasificación.