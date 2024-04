Las grandes PREOCUPACIONES de Sainz en China

Carlos Sainz terminó quinto en la clasificación de la carrera Sprint del Gran Premio de China después de una caótica condición de clima que cambió todo lo esperado.

El piloto español de Ferrari no pudo continuar su inercia de ser el mejor piloto fuera de Red Bull en la clasificación de la carrera Sprint llevada a cabo en el Circuito de Shangai donde la gente que estuvo presente y los que vieron por televisión las sesiones estuvieron al borde de su asiento la mayor parte del tiempo.

Carlos ha batallado un poco con el poco agarre de la pista, que después de tantos años parece no estar en las mejores condiciones para correr, y eso, sumado a la lluvia que cayó en la tercera sesión de clasificación, volvió demasiado impredecible todo.

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre la clasificación de la carrera Sprint en China?

Preguntado sobre sus conclusiones después de la clasificación, el español fue contundente a respecto.

"Terminamos con sensaciones mixtas, porque tenemos el Q1 y Q2 en seco que hemos podido progresar sin problemas preparando todo para ir a tope en la Q3, y luego en la Q3 se pone a diluviar y con el neumático intermedio hemos esperado mucho en la salida del pitlane, se nos ha enfriado y habeis visto que a Charles y a mi nos costó mucho calentar el neumático en la primera vuelta", declaró.

"Leclerc se ha dado de trompo y yo de milagro no me ha pasado lo mismo, sufrimos mucho con las temperaturas y no hemos podido hacer una buena SQ3, aún así he salvado el día con el quinto lugar al final y de ahí lucharemos mañana", agregó.

"Me gustaría hacer un parte ajustes previo a la carrera porque no voy cómodo, tengo un par de ideas para mejorar el coche de cara a la qualy, la Sprint tendremos que sobrevivirla con lo que tenemos y luchar desde el quinto", finalizó.