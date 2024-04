Norris revela un ENORME peligro en China

Lando Norris reveló el peligro que vivió durante la clasificación para el Sprint Race del Gran Premio de China 2024.

El corredor británico se llevó la pole gracias a una vuelta en 1:57.940 en condiciones muy complicadas. En palabras para la F1, el miembro de la escudería de Woking dijo: "Fue una sesión salvaje. Estoy muy feliz y me gustaría agradecer enormemente al equipo. Fue muy complicado, eso siempre lo sabes cuando empieza a llover.

"Ya teníamos un buen ritmo en tiempo seco. Un poco cansado. Fui rápido, pero las dos primeras vueltas no fueron buenas. Desafortunadamente no fue la clasificación real, pero esto también es bueno. Fue todo o nada en la última vuelta. Estaba cada vez más mojado y me puse un poco nervioso.

"Cometí algunos errores y sufrí aquaplaning. Es una agradable sorpresa y tenemos una buena posición para mañana. Aún no tengo ni idea, mañana también existe la posibilidad de que llueva y de todos modos la carrera es diferente a la clasificación. Nuestra velocidad en condiciones secas es buena.

"El coche está va bien y estoy satisfecho", sentenció el piloto de la formación británica. En la tercera sesión llovió a cántaros y las condiciones en el circuito resbaladizo eran extremadamente peligrosas.

La clasificación al sprint para el Gran Premio de China ya era, por supuesto, un gran interrogante antes de la sesión debido a la falta de kilómetros para los equipos. Es la primera vez en cinco años que volvemos a Shanghai, por lo que antes del inicio de la clasificación al sprint apenas sabíamos dónde estaban los equipos.

¿Qué pasó en la clasificación para el Sprint del GP de China 2024?

Aunque Max se puso rápidamente en lo más alto de la parrilla, fue vencido por Checo Pérez por 0.346 segundos. Aunque parecía que se quedaría fuera, George Russell logró salvarse en su último intento.

En la primera ronda de eliminación quedaron fuera Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alexander Albon, Yuki Tsunoda y Logan Sargeant. Sorprendió que el pasto que acompaña a la pista volvió a prenderse fuego, algo que ya había sucedido en la FP1, y que finalmente retrasó el inicio de la SQ2.

Ya con el trazado en condiciones húmedas, esto obligó a los corredores a que su primer intento de vuelta sea el mejor para la segunda ronda de clasificación. Los Red Bull, Ferrari y McLaren se pusieron en lo más alto sin muchos problemas.

Debido a la inminente lluvia, pilotos como Russell y Ricciardo se encontraban en un gran riesgo de quedar fuera. Aunque el Mercedes trató de salir a mejorar su tiempo, las condiciones del asfalto le impidieron bajar su marca.

Tal y como se esperaba, la pelea por la pole del Sprint se llevó a cabo con condiciones muy húmedas y los corredlos tuvieron que salir con el compuesto intermedio. Esto complicó a corredores como Max Verstappen y Guanyu Zhou, a quienes le borraron su tiempo.

Luego del caos generado por la lluvia, Lando Norris venció de último momento a Fernando Alonso y Lewis Hamilton. El británico se quedó con el mejor tiempo gracias a un 1:57.940.