El consejo de Alonso que CAMBIÓ la carrera de un rival

La trayectoria de Fernando Alonso ha marcado a múltiples pilotos de la Fórmula 1 y Guanyu Zhou ha sido el último en revelar su gran admiración hacia el español.

El piloto chino está teniendo su fin de semana de Gran Premio como local después de que Shangai se alejara varios años de la Fórmula 1 debido a la pandemia y aprovechando las actividades previas a la carrera, el piloto recordó el mejor consejo que le dio el español

Zhou, que actualmente pilota para Kick Sauber no ha tenido el mejor arranque de la temporada, pero eso no le impide creer en una decente actuación delante de sus compatriotas y, porque no, buscar algún histórico resultado.

Artículo relacionado: Oficial: Checo ANUNCIA sus planes para 2025

¿Cuál fue el consejo de Fernando Alonso hacia Guanyu Zhou?

El piloto chino rodó por primera vez con un Fórmula 1 en los Libres 1 del Gran Premio de Austria 2021 y ahí estuvo el asturiano para intentar tranquilizarle los nervios.

Guanyu es admirador de Alonso e incluso ha dicho que en el en caso de tener que formar un equipo en la Fórmula 1 actual pondría sin dudar a Fernando como su compañero.

"Creo que el mejor consejo es bastante memorable. En los últimos años ha sido de Alonso. Tuve mi primera sesión de Libres 1 en Austria en 2021 y yo conducía su coche. Me dijo: 'Diviértete, relájate y disfruta del viaje'. Sonaba tan bien de tu héroe de la infancia, subiendo a su coche por primera vez cuando te sientes muy nervioso, y para entonces sentí que todo se había calmado, listo para salir", ha recordado Zhou.