Verstappen se COMPARA con Fernando Alonso

Max Verstappen, piloto de Red Bull, se comparó con Fernando Alonso en la Fórmula 1.

En declaraciones publicadas en Motorsport.com, el neerlandés comentó sobre la edad a la que está compitiendo el piloto español: "Fernando estuvo fuera por un tiempo y luego recuperó su amor por ser competitivo en la Fórmula 1. Es bastante difícil decir algo sobre esto, no puedo imaginar que estaré caminando por aquí hasta los 45, pero nunca se sabe.

"No me sorprende su renovación con Aston Martin, pero no tengo todas las ideas. Tienen una buena relación juntos y sabes que hablan juntos sobre las perspectivas que tienen.

"Por eso es muy difícil para mí comentar, está claro que son muy ambiciosos. Quieren ganar en la Fórmula 1. Él cree en el proyecto, por eso tiene sentido firmar", señaló.

Ha habido mucha discusión sobre el futuro de Alonso en las últimas semanas, pero los equipos interesados ahora pueden poner fin a la posible llegada del piloto de Aston Martin. El jueves pasado, el equipo dio a conocer de repente noticias sobre el contrato de Alonso.

El ovetense ha firmado contrato hasta 2026, por lo que estará activo bajo el ala de Aston Martin durante más de dos temporadas más. Por lo tanto, la posibilidad de que termine allí su carrera en la Fórmula 1 ha aumentado significativamente.

Si Alonso se queda sin su contrato renovado, el español cumplirá su año 45, algo poco común en la clase rey. Verstappen, que conduce en la categoría reina desde que tenía diecisiete años y a menudo indica que no se retirará tarde, puede reírse de ello.

¿Cuándo debutó Fernando Alonso?

Alonso debutó con Minardi en 2001, antes de pasar a Renault, donde se convirtió en el ganador más joven de un Gran Premio en 2003, aunque este récord lo batió Max Verstappen en 2016.

Fernando ganó dos títulos mundiales con la escudería francesa en 2005 y 2006. Luego logró muchos éxitos con Ferrari de 2010 a 2014. Honda regresó a la Fórmula 1 y se convirtió en proveedor de motores de McLaren a partir de 2015. Alonso se pasó a McLaren, pero no valió la pena. La unidad de potencia Honda tenía relativamente poca potencia y era increíblemente poco confiable.

Después de cuatro temporadas decepcionantes, el español decidió retirarse de la Fórmula 1. Ganó las 24 horas de Daytona y Le Mans, y se proclamó campeón del mundo del FIA WEC con Toyota. También se centró en las 500 Millas de Indianápolis.

El asturiano regresó a la Fórmula 1 en 2021 y tras dos temporadas con Alpine logró ocho podios con Aston Martin en 2023.