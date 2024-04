Descubren la MENTIRA de Ricciardo

Las interacciones de Daniel Ricciardo con los fanáticos han dado un giro sorprendente cuando el conductor australiano reveló que a veces les miente para no interactuar con ellos.

Los pilotos de Fórmula 1 son algunos de los atletas más reconocidos del mundo, y sus legiones de fans siempre están ansiosos por una interacción rápida, una selfie , o un autógrafo.

Si bien sin duda viene con el territorio, la atención constante puede desgastar, especialmente para alguien como Ricciardo, cuya sonrisa contagiosa y personalidad juguetona lo han consolidado como uno de los favoritos de los fanáticos en el deporte.

Es el tipo que hace chistes en la radio del equipo, celebra con tragos y encarna el espíritu de "solo buena vibra".

Pero incluso él necesita su espacio a veces, y parece que ha desarrollado una forma bastante única, y un poco traviesa, de lidiar con la atención constante.

Daniel Ricciardo es el bromista del paddock

Daniel Ricciardo ha tenido problemas para estar en forma

Artículo relacionado: La nueva falta de RESPETO de Verstappen a Checo

¿Cuál es la forma de Daniel Ricciardo para deshacerse de sus fans?

En un episodio reciente de la serie "Never Have I Ever" en el canal oficial de YouTube de la F1, Ricciardo hizo una confesión sorprendente.

Cuando se le preguntó: "Nunca he pretendido ser otra persona", el conductor australiano levantó la mano tímidamente.

"A veces, si alguien dice: '¿eres ese piloto de carreras?' Yo digo, 'no, lo entiendo mucho'", reveló Ricciardo. "Y se marchan y yo digo: 'Ah, me siento un poco mal", agregó.

"A veces me acerco a ellos y les digo 'no, soy yo', pero otras veces les digo 'ah, demasiado fuerte'", finalizó.