La nueva falta de RESPETO de Verstappen a Checo

El ego de Max Verstappen de nuevo ha hecho de las suyas y ha realizado un nuevo desdén contra su compañero de equipo, Checo Pérez, relacionado a la relevancia de la alineación de pilotos en Red Bull.

Verstappen ha hecho una evaluación brutal sobre dónde terminará Checo Pérez en el campeonato de pilotos 2024. El holandés ha superado consistentemente a Pérez mientras han estado juntos en Red Bull, pero uno de los puntos de inflexión de la carrera de Max es el campeonato de 2021, el cual se lo debe en gran parte al mexicano que hizo de todo por bloquear a Lewis Hamilton para exitosamente evitarle su octavo campeonato.

El abismo en su desempeño quedó expuesto durante la temporada 2023, cuando el mexicano luchaba por terminar primero palmo a palmo Verstappen al inicio de temporada, pero todo se derrumbó y no pudo seguir el paso de Max.

Red Bull aumentó la presión sobre Pérez al darle la bienvenida al ex piloto Daniel Ricciardo nuevamente al equipo a través de Alpha Tauri, con sugerencias de que podría reemplazar a Pérez si no mejoraba, pero el mexicano pudo con ello.

Sergio Pérez tuvo problemas para igualar a su compañero de equipo en 2023

Se rumoreaba que Daniel Ricciardo podría reemplazar a Pérez en 2024

¿Cuál es la nueva falta de respeto de Max Verstappen hacia Checo Pérez?

A pesar de los rumores sobre la posibilidad de tener diferentes pilotos dentro de Red Bull, el líder del campeonato, Max Verstappen, ha mostrado poco interés en quién correrá junto a él o si su actual copañero sigue en el equipo o no.

En una entrevista con Viaplay, Verstappen reveló que no le importaba si Pérez u otra persona sería su compañero de equipo.

Max Verstappen es conocido por sus respuestas francas en las entrevistas

También hizo una evaluación brutal sobre las posibilidades de Pérez de competir con él esta temporada.

“Al final del campeonato, Pérez terminará detrás de mí”, dijo según el Corriere dello Sport.

“Entonces quién será mi pareja no es un problema que me quite la concentración. A decir verdad, no pienso en ello en absoluto", finalizó el holandés.

Este fin de semana, habrá otra oportunidad de Checo de refrendar su calidad en el circuito de Shangai, donde correrá por primera vez desde que es piloto de Red Bull y además será la primera carrera sprint del campeonato.