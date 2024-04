Mercedes ATACA a la FIA

La investigación sobre George Russell en el Gran Premio de Japón fue tachada de "ridícula" después del último drama del inglés en Suzuka.

Wolff dijo a Sky Sports Deutschland: "Es completamente ridículo investigar esto. Normalmente no estoy 100 por ciento de acuerdo o no, pero al final del día no hubo contacto y ninguna ganancia en términos de posición. ¡Así que es una locura!", opinó.

Russell había chocado con el bordillo interior antes de golpear a Piastri, quien luego tomó "medidas evasivas en lugar de arriesgarse a otra colisión con consecuencias quizás más graves", dijo la FIA.

Sin embargo, lo más importante es que Russell no "se lanzó" en la chicane, tenía "el control" de su vehículo y tenía derecho a "espacio para correr".

La estrella de Mercedes, Russell, ha sido acusada de obligar a otro piloto a salir de la pista después de que intentó adelantar a Oscar Piastri en la última chicane, y el estudiante de segundo año de McLaren se vio obligado a entrar en la zona de salida tras un ligero contacto.

Russell luego adelantó a Piastri para terminar séptimo, mientras ambos fueron llamados a una audiencia para evaluar si se había producido una conducción antideportiva después de la bandera a cuadros. El jefe de Mercedes, Toto Wolff, cree que fue un error investigar el incidente.

{inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/aa29a992c3c3b963e9ef5e50744c381017fa6f9a.jpg][Russell con su compatriota británico Lewis Hamilton en Japón][2]} {inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/26319776a1ce1b5daa7f772bbefc33ac6a2bd01a.jpg][Russel tuvo un accidente en Australia en marzo][2]}

Relacionado: El FAVORITO de Mercedes para reemplazar a Hamilton

¿Qué pasó en la FP2 del Gran Premio de Japón 2024?

En la previa al cuarto fin de semana de carreras del Campeonato Mundial 2024 de la Fórmula 1 se dijo que la lluvia no iba a ser un factor durante los días de competencia; sin embargo, la pista se puso húmeda desde los primeros minutos del segundo entrenamiento libre.

Tardaron hasta quince minutos en salir los primeros autos, con Lewis Hamilton y Daniel Ricciardo siendo los primeros en probar las condiciones, pero regresando a los boxes pocos minutos después. Fue hasta pasada la media hora del cronómetro de la segunda sesión de entrenamientos que otros corredores como Oscar Piastri salieron a probar la pista.

Finalmente, sólo fueron registrados los tiempos de 13 pilotos. Piastri, Hamilton, Leclerc, Yuki Tsunoda, Ricciardo, Norris, Sainz, Hulkenberg, Bottas, Ocon, Zhou, Albon y Magnussen.

Corredores como Sergio Pérez, Max Verstappen, George Russell y Fernando Alonso, no salieron a pista y no tuvieron actividad. Además, debido a su choque en la FP1, Logan Sargeant tampoco participó.