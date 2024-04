El DEFINITIVO plan de Aston Martin con Alonso

Pedro De la Rosa, embajador de Aston Martin y ex piloto de Fórmula 1, ha dejado claras las intenciones de la escudería británica con Fernando Alonso.

Alonso termina su contrato con Aston Martin al finalizar esta temporada y aún no ha decidido si va a renovarlo o no, ya que está esperando a las mejoras de los ingenieros del equipo para el AMR24 con el que hasta el momento ha hecho maravillas, al menos para lograr más de lo que merece el auto.

Fernando ha sido uno de los pilots que más ha estado en el ojo mediático después de ser nombrado como una de las opciones de Mercedes, Red Bull, entre otras, ya que la calidad del español ha continuado mostrándose carrera a carrera a pesar de su veteranía.

El hecho de que habrá más de 14 pilotos con contrato expirando al final de esta temporada garantiza que habrá muchos movimientos en los siguientes meses, por lo que Aston Martin busca tener cierta certeza con su mejor piloto.

¿Qué dijo Pedro De la Rosa sobre Fernando Alonso?

"Lo más importante es darle motivos para que se quede con nosotros, ofreciéndole el mejor coche posible. El trabajo con Fernando va muy bien y él está muy contento con el equipo", declaró en el programa El Larguero de la radio Cadena SER.

"Queremos absolutamente que se quede con nosotros, tener un activo como Fernando en un equipo de F1 es muy importante. Con resultados como el de este fin de semana en Suzuka y la mejora del coche, le daremos más razones para elegirnos", agregó.

Preguntado por la búsqueda de un posible sustituto en caso de su marcha, De la Rosa insistió : "Dentro del equipo no nos planteamos un escenario diferente. Estamos trabajando para que Fernando se quede y estamos trabajando como si se fuera a quedar", aseguró.

"No hay plan B. Nuestro plan A, B y C es Fernando. No estamos buscando en otra parte. El equipo está muy contento con Fernando y Lance Stroll", declara de manera contundente.

"El equipo lo está dando todo, hicimos algunas pequeñas mejoras en Suzuka y tenemos un programa de desarrollo muy interesante y ambicioso para las próximas carreras. Es el arma más importante para convencer a Fernando de que el coche mejorará y que seremos cada vez más competitivos", finalizó.