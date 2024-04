El SABIO consejo de Michael Jordan a Hamilton

Lewis Hamilton ha revelado los errores que quiere evitar cuando se retire de la F1, tras conversaciones con grandes del deporte como Michael Jordan o Serena Williams.

El piloto británico admitió que consideró retirarse después de perder el título mundial en el GP de Abu Dhabi en 2021. Desde entonces, Hamilton no ha tenido la mejor suerte con Mercedes quedándose atrás de sus rivales después del cambio de reglamento.

Sin embargo, el retiro no podría estar más lejos de su mente tras el anuncio de que conduciría para Ferrari en 2025, además ha tenido pláticas con otros históricos de sus respectivos deportes sobre cómo abordar ese tema.

Lewis Hamilton perdió el título mundial de 2021 en la última vuelta ante Max Verstappen en 2021

Lewis Hamilton con su futuro jefe de Ferrari, Fred Vasseur

Hamilton habla sobre el retiro con los 'grandes' del deporte

Además de ganar siete títulos mundiales en la Fórmula 1, Hamilton es conocido por sus actividades fuera del automovilismo. Ha estado involucrado con la moda a lo largo de su carrera y producirá y protagonizará la próxima película de F1 de Brad Pitt.

El deseo de Hamilton de descubrir pasiones fuera del automovilismo surgió de conversaciones con estrellas del deporte retiradas, entre ellas Serena Williams, Michael Jordan y Boris Becker.

“Hablar con grandes que he conocido a lo largo del camino, que están retirados ó algunos que todavía están en competencia y el miedo a lo que sigue, la falta de preparación para lo que viene”, dijo. dijo en un artículo con GQ.

“Muchos de ellos dijeron: 'Me detuve demasiado pronto'. O: "Me quedé demasiado tiempo". "Cuando terminó, no tenía nada planeado". "Todo mi mundo se vino abajo porque toda mi vida ha girado en torno a ese deporte", agregó.

“Algunos de ellos decían: 'No lo planeé y fue un poco complicado porque después me sentí realmente perdido'. Había tal agujero. Qué vacío. Y no tenía idea de cómo iba a llenarlo. Y al principio tenía tanta prisa por intentar llenarlo que lo llenas con lo incorrecto", destacó.

Hamilton revela consejos de estrellas del deporte sobre jubilación

“Y cometes algunos errores. Y luego, finalmente, encuentras tu camino. Algunas personas tardaron más. Algunas personas tardaron menos. Pero me vino a la cabeza pensar: Bueno, cuando deje de hacerlo, ¿cómo lo evito? Y entonces me tomé en serio la búsqueda de otras cosas que me apasionaran”, finalizó Hamilton.