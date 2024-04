Power Rankings del GP de Japón

Los Power Rankings por fin hicieron justicia a los pilotos hispanos. Carlos Sainz, Checo Pérez y Fernando Alonso lograron entrar dentro de los mejores 5 pilotos del Gran Premio de Japón.

En una carrera que fue dominada por Max Verstappen de principio a fin, el holandés de nuevo está en la cima de la clasificación con un espectacular 9.6 de calificación por parte del panel de expertos de portal oficial de la Fórmula 1 que carrera a carrera evalúa a los pilotos.

Después de Verstappen, llega el piloto de moda de la temporada, el vengador Carlos Sainz, demostrando que su estado de forma no es casualidad y con otro podio probando a Ferrari el gran error de correrlo. Al español se le otorgó un 8.8 de calificación.

Para completar el podio, Checo recibió justo reconocimiento a su sólido y completo fin de semana, donde después de casi conseguir la pole position y posteriormente en la carrera lograr la segunda posición detrás de su compañero de equipo, por lo que recibió una calificación de 8.4 del panel de expertos.

Con la misma calificación de Pérez se encuentran el japonés Yuki Tsunoda y el español Fernando Alonso, ambos realizando espectaculares carreras con los alcances de sus respectivos monoplazas.

Para finalizar las diez primeras posiciones, los otros pilotos que complementaron la tabla son Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Nico Hulkenberg y Esteban Ocon.

1. Max Verstappen 9.6

2. Carlos Sainz 8.8

3. Sergio Pérez 8.4

3. Yuki Tsunoda 8.4

3. Fernando Alonso 8.4

6. Charles Leclerc 8.0

7.Lando Norris 7.6

8. George Russell 6.8

9. Nico Hulkenberg 6.6

10. Esteban Ocon 6.2

