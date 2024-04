El DEMOLEDOR juicio de Alonso sobre Mercedes

Fernando Alonso ha comenzado a dar pistas sobre su futuro y durante su estancia en Japón reveló una muy importante, su valoración respecto a Mercedes y Aston Martin, donde la escudería alemana no salió bien parada.

Alonso termina su contrato esta temporada, por lo que múltiples equipo, incluido el propio Aston Martin, busca convencerlo por sus servicios para la temporada 2025 donde se espera haya mucho movimiento en el mercado de pilotos.

Actualmente, Aston Martin es una especie de híbrido entre Mercedes y Red Bull, en un proyecto que se encuentra en ascenso comandado por Lawrence Stroll, dueño del equipo.

Uno de los equipo que se ha mencionado con mayores posibilidades de pujar por Alonso es Mercedes, que perderá a Lewis Hamilton ante Ferrari, sin embargo, la actual situación de las flechas plateadas no parece ser muy atractiva para el español.

En palabras para Sky Sports F1, el asturiano habló sobre la situación de Aston Martin contra un hipotético cambio a Mercedes.

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre Mercedes?

"Va y viene, he hecho uno de mis mejores fines de semana de siempre, en cuanto a pilotaje me lo he pasado bien pero he terminado a 44 segundos del líder lo cual no es divertido", explicó el asturiano

"Y poder hacer estas demostraciones en un equipo de mas arriba? llamas a Toto esta noche?", le preguntó la reportera.

"Bueno, Mercedes están por detrás de nosotros, así que no parece un destino tan atractivo", aseguró.

En la temporada, fuera de Red Bull, todo está muy igualado, solo Ferrari un poco despegado del resto. Por lo tanto, Aston Martin ha podido competir con Mercedes y McLaren, bajando los bonos de la escudería alemana para atraer pilotos de renombre.

Aston Martin por su parte, está en una dinámica similar a la del año pasado, donde la mayoría de lo puntos provienen de Alonso, mientras hay poca aportación de Lance Stroll.