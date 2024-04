La PENOSA realidad de Mercedes

George Russell y Lewis Hamilton no tuvieron un buen Gran Premio de Japón de F1, en parte debido a la estrategia de Mercedes. El W15 no tuvo ritmo con el neumático duro, que los dos británicos utilizaron principalmente durante la carrera, por lo que Andrew Shovlin está desanimado.

Mercedes decidió, después de que ambos pilotos habían comenzado con el neumático medio, comenzar con el neumático duro en la reanudación desde parado al principio de la carrera.

Esto se debió a que todavía les quedaban dos juegos de neumáticos duros y querían hacer una sola parada. Sin embargo, ambos pilotos fueron rápidamente superados por otros pilotos después de la reanudación, tras lo cual quedó claro que el ritmo de los neumáticos no se alcanzaría en el resto de la carrera.

Además, no fue posible realizar una parada única, tras lo cual los pilotos tuvieron que cambiar el neumático medio al final de la carrera. Luego, Russell y Hamilton no pudieron llegar mucho más allá de la séptima y novena posición, y Russell aún pudo adelantar a Oscar Piastri. Fernando Alonso estaba demasiado por delante del británico.

¿Qué fue lo que falló para Mercedes en Japón?

En el comunicado de prensa de Mercedes, Shovlin informa que la carrera para Mercedes fue todo menos sencilla.

"Hoy no ha sido una carrera fácil. No fuimos lo suficientemente rápidos en la clasificación, por lo que empezamos demasiado atrás para luchar por el podio. Al principio de la carrera nuestro ritmo simplemente no era lo suficientemente bueno", declaró.

"Decidimos ir al final. Bandera roja para el neumático duro porque no creíamos que hubiera mucha amenaza por detrás, y era nuestra mejor manera de probar algo diferente", agregó.

Según Shovlin, el W15 tuvo un mejor desempeño cuando comenzaron el segundo y tercer stint de Russell y Hamilton.

"El segundo y tercer stint fueron más alentadores, pero en ese momento ya habíamos perdido demasiado tiempo para volver a la mezcla. Sabemos que no somos lo suficientemente rápidos en este momento, así que continuaremos trabajando duro para mejorar eso", destacó.

"El desafiante resultado ha hecho que sea un fin de semana útil para aprender más sobre nuestro coche y desarrollar nuestra comprensión del W15", finalizó.