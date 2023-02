Ángel Armando Castellanos

Martes 21 Febrero 2023 06:12

El chasis Haas de Romain Grosjean, luego de su gran accidente en el Gran Premio de Bahréin de 2020, se exhibirá en la nueva exhibición de Fórmula 1 en Madrid, España, que se inaugurará el 24 de marzo.

El francés chocó perpendicularmente contra la barandilla del Circuito Internacional de Sakhir a 200 kilómetros por hora. Su auto se incendió y él quedó atrapado durante 28 segundos mientras el Dr. Ian Roberts y Alan van der Merwe lucharon para liberarlo.

El chasis destrozado se mantuvo en secreto durante tres años, pero a través de una estrecha colaboración, ahora Haas ha obtenido permiso para colocar esta pieza única de la historia de la F1 a la vista del público.

Fantástico

"Desde mi punto de vista, fue un gran accidente , pero no me di cuenta del impacto y lo intenso que fue desde el exterior. No fue hasta el día siguiente cuando le pedí a alguien que me mostrara cómo se veía.

"Me di cuenta de que mi esposa estaba viendo esa carrera con mi papá y mi niños. Recordarán ese momento toda su vida. Solo eran espectadores esperando escuchar algo... esperando ver algo de Bahréin", recordó en entrevista con la organización de esta exposición.

"Tuve que romper el reposacabezas, golpearlo con mi casco y finalmente me las arreglé para pasar mi casco y pararme en el asiento. Me di cuenta de que mi pie izquierdo estaba atrapado en el chasis y tiré de mi pierna izquierda tan fuerte como pude.

"Mi zapato se quedó en el chasis pero mi pie se soltó, entonces estaba libres para salir del coche", detalló sobre el incidente.

Chasis, intacto

El francés valoró toda la tecnología que ayudó a salvar su integridad. Sin todos esos desarrollos el desenlace habría sido diferente.

"Eran 120 kilos de combustible más la batería, ambos estaban en llamas. El Dr. Ian Roberts, Alan, -del coche médico- y un bombero intentaron hacer un agujero en el fuego para sacarme.

"Creo que al menos eso me ayudó a hacerme una idea de por dónde tenía que ir. y dónde estaba la salida. La célula de supervivencia está ahí para protegerte de un impacto tan grande. Salí ileso en el auto", valoró.

El chasis de Grosjean se exhibirá en un espacio especialmente diseñado llamado 'Survival'. También incluye imágenes nunca antes vistas del accidente.

"El chasis aún está intacto, el halo todavía está en él y aparte del los daños y las marcas de quemaduras siguen siendo como deberían ser. Creo que eso me salvó la vida", agregó.