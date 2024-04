El nuevo rival de Fernando por el asiento de Lewis en Mercedes

Sebastian Vettel pudiera regresar del retiro, y es que nada más y nada menos que Mercedes podría ofrecer el asiento de Lewis Hamilton, el cual también es rumorado para Fernando Alonso.

Aunque Sebastian Vettel, de 36 años, disfruta actualmente de su merecido retiro, el alemán no descarta regresar a la categoría reina. En su opinión, había un motivo para colgar el casco, pero al mismo tiempo 'Seb' echa de menos varios aspectos de la Fórmula 1.

A finales de 2022, Vettel abandonó la categoría reina tras dos temporadas en Aston Martin, el tetracampeón puso fin a su carrera. Después de BMW Sauber, tuvo la oportunidad de pilotar para Toro Rosso en 2007.

Su primera victoria llegó un año después en Monza, cuando conducía para el equipo hermano de Red Bull Racing. Sin embargo, la época dorada comenzó un poco más tarde en la escudería austriaca, ya que de 2010 a 2013 logró proclamarse campeón del mundo cuatro veces seguidas.

Al final optó por Ferrari, pero, aparte de algunas victorias, ya no era posible una verdadera lucha por el título.

¿Qué dijo Sebastian Vettel sobre una llegada a Mercedes?

Al final, 'Seb' elegido para su familia, también Quería promover aún más su misión verde. Estos fueron motivos para abandonar la Fórmula 1, aunque no descarta volver a Sky Sports F1.

"En cierto sentido sí, porque no tengo asiento", sonríe. "La pregunta es más bien si estoy buscando un asiento en la Fórmula 1 y eso depende del paquete que se ofrezca". Debido a esto, si le ofrecen una buena oferta podrá volver a ponerse los guantes de carreras.

Vettel, sin embargo, tiene cuidado: "No me retiré para volver, pero también dije "Nunca se sabe cómo resultarán las cosas. Todavía lo apoyo. Por supuesto, hay cosas que extraño, que es principalmente la competencia. También hay cosas que no extraño y que no han cambiado".

Desde que se anunció que Lewis Hamilton dejará Mercedes al final De 2024, se han mencionado varios nombres para suceder al siete veces campeón, incluido Vettel.

"Hablé con Toto Wolff, pero no realmente sobre ese lugar. Hablamos sobre toda la situación, pero también hablé con otros. Si a Mercedes se le ocurre algo concreto, seguro que lo tendrá en cuenta: "Es uno de los mejores asientos que se pueden conseguir", finalizó.