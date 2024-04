Hamilton revela su futuro LEJOS de las pistas

Lewis Hamilton ha revelado sus planes de futuro para cuando se retire de la Fórmula 1, algo que puede suceder pronto.

El siete veces campeón del mundo ha tenido un comienzo decepcionante en la temporada 2024, superado por su compañero de equipo George Russell en cada sesión de clasificación este año.

Además, un fallo de motor en el Gran Premio de Australia llevó al piloto británico a calificarlo como "el peor comienzo de temporada" que jamás haya tenido.

Después de anunciar un sorprendente cambio a Ferrari, Hamilton está lejos de haber terminado con la F1 y espera rejuvenecer su carrera con una lucha por un octavo título mundial.

Lewis Hamilton Australia 2024

Lewis Hamilton GP de Australia 2024

Artículo relacionado: Revelan los ABUSOS del padre de Verstappen sobre Max

¿Qué dice Lewis Hamilton sobre su retiro?

Hasta que firmó con Ferrari, se esperaba que Hamilton terminara su carrera en la F1 con Mercedes. Con un contrato de varios años con Ferrari, el retiro puede estar un poco más lejos para el campeón, pero todavía tiene aspiraciones después de las carreras.

En una entrevista con British GQ reveló su deseo de triunfar más allá de la F1.

“Pasé por esta fase en la que entendí que no puedo correr para siempre, porque cuando me detenga, dejaré caer el micrófono y seré feliz", declaró.

“Lo difícil es que quiero hacerlo todo, soy muy ambicioso. Pero entiendo que no puedes hacerlo; de hecho, lo retiro porque no creo en la palabra no puedo", agregó.

Lewis Hamilton Australia 2024

"Para ser un maestro en algo, se necesitan 10.000 horas. Obviamente, lo he hecho en las carreras. No hay tiempo suficiente para dominarlo todo". de estas cosas diferentes”, destacó.

Cuando el entrevistador le preguntó en qué se concentraría en lugar de competir, Hamilton dijo: "Bueno. Creo que será el cine y la moda", finalizó.