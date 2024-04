EXPLOTAN por ataque contra Alonso

Gente en España mostró su indignación por el ataque de un ex piloto neerlandés a Fernando Alonso.

Giedo van der Garde compartió las reacciones que tuvieron algunos fans tras sus palabras contra el bicampeón: "Recibí bastantes mensajes por correo y también varios DM. Al final se volvieron locos. P***, P*** madre. No sé qué más. Sí, eso no fue normal, hombre, pero no creo que dije una cosa mala sobre Alonso.

"Lo llamé imbécil, pero en buena forma". Van Der Garde todavía tiene planeado un viaje a España y sonríe diciendo que no lo va a posponer.

Van De Garde arremetió contra el español en declaraciones en su propio podcast: "Entiendo la sanción y realmente fue demasiado lejos. Fue un truco sucio por parte de Alonso. Se puede ver lo lento de más que iba que en la curva anterior. Frenar en mitad de la recta es realmente algo prohibido.

"Tengo mucho respeto por Fernando Alonso, pero realmente fue un imbécil. También lo fue Russell, pero un poco menos", comentó.

Relacionado: "Alonso fue un imbécil"

¿Por qué castigaron a Fernando Alonso en el GP de Australia 2024?

El dos veces campeón del mundo Fernando Alonso fue abordado por la FIA el pasado fin de semana por lo que creyeron que era una 'prueba de frenos' realizada a George Russell en la fase final del Gran Premio de Australia.

Recordemos que Russell cayó en la trampa de grava en la curva 6, chocó contra la pared y regresó a la pista con su Mercedes muy dañado, provocando que la carrera finalizara bajo banderas amarillas. El británico sospechaba que había recibido una 'prueba de freno' por parte de Alonso.

La dirección de carrera de la FIA ha llegado a la conclusión de que Alonso ha violado el artículo 33.4 del reglamento deportivo. Afirma que "un automóvil nunca debe conducirse innecesariamente lento o impredecible o de una manera que otros conductores u otras personas puedan percibir como peligrosa".

Los comisarios dejaron claro que Alonso tenía derecho a tomar la curva de forma diferente a lo normal y no era responsable del aire sucio detrás de él que provocó el choque de Russell, pero que frenar 100 metros antes de la curva se consideró "excepcional".

Alonso ha recibido una penalización de drive-through, que se ha convertido en una penalización de 20 segundos. El español cae así del sexto al octavo puesto en los resultados del Gran Premio de Australia. Lance Stroll y Yuki Tsunoda subieron un puesto.

Alonso también recibió tres puntos de penalización en su súper licencia. Cuando Lewis Hamilton lo acusó de "prueba de frenos" después del Gran Premio de Abu Dabi del año pasado, Alonso no fue castigado.