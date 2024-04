El GUIÑO de otro equipo a Fernando Alonso

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, recibió el guiño de un jefe de otro equipo de la Fórmula 1.

Ayao Komatsu, el responsable al frente de Haas, habló en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid, del tiempo en que coincidió con el bicampeón español: "Cuando me fui a Renault y estuve en un test de neumáticos con Fernando Alonso, me abrió los ojos por completo.

"Absolutamente a otro nivel, increíble, ya fuese a la hora de aportar información como de saber lo que tenía que hacer en cinco vueltas rápidas para que luego los neumáticos funcionaran bien en la vuelta 20.

"Fernando es el piloto más impresionante con el que he trabajado, pero también Robert Kubica, aunque sólo estuve con él un año, era de esos pilotos que sabías que podían aportar algo especial.

"En su día, llegué a pensar que sería campeón del mundo, pasaba todos los días con los ingenieros, estaba muy interesado en la Fórmula 1. Sólo le importaba eso y sus partidas de póquer con Alonso", comentó.

El piloto español sigue con su futuro en el aire, ya que su contrato con Aston Martin acaba a finales de temporada.

Las opciones que maneja el corredor bicampeón del mundo pasan por renovar con su actual equipo, fichar en el asiento vacante de Mercedes, llegar a Red Bull Racing, o incluso, el retiro.

Sin embargo, otros corredores como Carlos Sainz y Sergio Pérez están en la misma situación y sus resultados podrían determinar el rumbo que tomará el resto.

¿Cuándo debutó Fernando Alonso?

Alonso debutó con Minardi en 2001, antes de pasar a Renault, donde se convirtió en el ganador más joven de un Gran Premio en 2003, aunque este récord lo batió Max Verstappen en 2016.

Fernando ganó dos títulos mundiales con la escudería francesa en 2005 y 2006. Luego logró muchos éxitos con Ferrari de 2010 a 2014. Honda regresó a la Fórmula 1 y se convirtió en proveedor de motores de McLaren a partir de 2015. Alonso se pasó a McLaren, pero no valió la pena. La unidad de potencia Honda tenía relativamente poca potencia y era increíblemente poco confiable.

Después de cuatro temporadas decepcionantes, el español decidió retirarse de la Fórmula 1. Ganó las 24 horas de Daytona y Le Mans, y se proclamó campeón del mundo del FIA WEC con Toyota. También se centró en las 500 Millas de Indianápolis.

El asturiano regresó a la Fórmula 1 en 2021 y, tras dos temporadas con Alpine, llegó a Aston Martin en 2023. En el equipo de Lawrence Stroll consiguió ocho podios en su primera campaña.