¡Hamilton podría tener problemas IRREVERSIBLES!

Uno de los pilotos de Mercedes sugiere que los problemas de Lewis Hamilton podrían ser irreversibles en esta etapa de Fórmula 1.

El piloto del simulador de Mercedes, Anthony Davidson, ha sugerido que esta era de la Fórmula 1 puede no ser del todo adecuada para Hamilton. El siete veces campeón se pondrá en marcha a finales de 2024 y se dirigirá a Ferrari para acompañar a Charles Leclerc durante al menos dos temporadas.

No ha ganado una carrera desde el Gran Premio de Qatar de 2021, bajo la era anterior de regulaciones técnicas y desde entonces ha luchado por adaptarse a la moderna maquinaria Mercedes.

Del mismo modo, George Russell ha sufrido casi lo mismo que él, pero el patrón en lo que va de temporada sugiere que Hamilton está pasando por una época más difícil.

Si echamos una mirada retrospectiva a la carrera de Hamilton, está claro que algunos coches le han ido mejor que otros, el Mercedes W11 2020 mejor que el McLaren MP4-26 2011, por ejemplo.

Esa es una tendencia que se nota en casi todos los conductores del deporte del motor, y algunos prefieren algunas categorías más que otras.

Tanto Fernando Alonso como Sebastian Vettel claramente prefirieron su era de autos ganadores de campeonatos a las luchas que sufrieron en otros equipos más adelante en sus carreras.

Artículo relacionado: El arma de Sainz para repetir VICTORIA en Japón

¿Qué dijo Anthony Davidson sobre Lewis Hamilton?

Es una tendencia que el piloto del simulador de Mercedes y ex estrella de la F1, Anthony Davidson, ha señalado, sugiriendo que puede ser una parte irreparable de la forma actual de Hamilton.

"Quiero decir, cada piloto tiene su coche y su generación en la que se sienten absolutamente uno. Yo ciertamente lo sentí cuando era piloto", dijo Davidson a Sky Sports.

“Puedo recordar los coches que he conducido, las categorías que he conducido y los lugares a los que he ido: 'sí, ese coche, esa época, ese era mi coche'. En esa época se adaptaba a la forma en que quería conducir”, agregó.

"Y sí, definitivamente, en el transcurso de una larga carrera, digamos como Lewis o Fernando, recordarán los autos que han conducido y dirán: 'sí, me sentí más a gusto en ese auto, y en este no tanto'", destacó.

“Quiero decir, esos conductores son increíblemente adaptables y, para el ojo inexperto, nunca se notarían las diferencias. Pero hay ciertos matices. He visto a muchos conductores tener dificultades en monoplazas y luego rendir muy bien en turismos o deportivos, y viceversa", finalizó.