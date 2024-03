Leclerc revela lo ÚLTIMO sobre el futuro de Sainz

Según Charles Leclerc, Carlos Sainz ha vuelto a entregar su tarjeta de presentación. No sólo fue importante la victoria en Melbourne, sino sobre todo la forma en que se logró fue llamativa.

El monegasco tiene casi seguro que el español acabará en un gran equipo después de su paso por Ferrari, afirmó en la rueda de prensa posterior al Gran Premio de Australia.

Ferrari se encuentra en la incómoda posición de saber ya que Sainz se marchará a finales de año, pero el español es el mejor piloto que el equipo ha empleado hasta la fecha. Aunque Leclerc sigue estando arriba en el campeonato, se ha demostrado más de una vez que el monegasco, cuando realmente importa, a menudo sufre un error.

Sin embargo, Sainz demostró la temporada pasada en Singapur que entiende muy bien el juego y también logró ganar de manera dominante en Australia. Desafortunadamente, Lewis Hamilton llegará procedente de Mercedes el próximo año, por lo que Sainz tendrá que buscar un nuevo empleador.

Después de la victoria en Melbourne, el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo que no puede descartar a Sainz como futuro piloto del equipo austriaco después de tal victoria.

Sin embargo, hay varios interesados, porque Sainz también podría ocupar fácilmente el puesto dejado por Hamilton en Mercedes. Según Leclerc, Sainz no tiene quejas sobre el interés, aunque el español, lógicamente, dice poco al respecto.

¿Qué dijo Charles Leclerc sobre el futuro de Carlos Sainz?

"Creo que todo el mundo sabe lo que Carlos vale en el paddock, es uno de los pilotos mejor valorados del paddock y lo ha sido cada vez que ha estado en un coche de Fórmula 1. Ha sido extremadamente fuerte varias veces", elogia Leclerc a su compañero de equipo.

"Creo que todo el mundo sabe lo que vale Carlos, por eso he dicho muchas veces que no me preocupo por su futuro, porque estoy seguro de que muchos, muchos jefes de equipo sí lo hacen... Él no lo dice, pero ¡Definitivamente hablan con él! y estoy seguro de que tendrá muchas oportunidades y solo tiene que tomar la mejor decisión para su carrera".